Anfragen zum Schwimmen hat es aus Düsseldorf, Köln, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Duisburg gegeben. „Sogar aus den verschiedensten niedersächsischen Städten wie Osnabrück und Hannover“, erzählt Adi Bautsch. Auch die unterschiedlichsten Interessengruppen – Schwimmvereine, DLRG- und Meerjungfrauen-Gruppen – hätten sich gemeldet. „Das ist der Wahnsinn. So einen Hype habe ich noch nie erlebt“, sagt der Leiter des Freibads in Billerbeck. Am kommenden Samstag das um 10 Uhr seine Pforte – im Rahmen des Projektes „Modellregion“ des Kreises Coesfeld und unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben. Diese Auflagen gelten Die Auflagen freilich sind streng.