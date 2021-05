In den vergangenen zwei Wochen hat es im Kreis Steinfurt knapp 200 Wildunfälle gegeben. Die Polizei möchte aus diesem Anlass vor der Gefahr von Wildtieren im Straßenverkehr warnen. Vor allem Rehe suchen aktuell weiterhin ihre Sommerreviere und verteidigen diese, berichtet die Polizei. Außerdem werde der Nachwuchs von der Mutter, der Ricke, vertrieben. Das sorge dafür, dass es vor allem in den Dämmerungszeiten vermehrt zu Wildwechsel auf den Straßen kommt.

Autofahrer sollten vor allem morgens und abends sehr aufmerksam und langsam fahren. Vor allem in den Bereichen in denen die Verkehrsschilder "Wildwechsel" aufgestellt sind, ist besondere Vorsicht geboten.

Auch die blauen Reflektoren an den Leitpfosten sind ein Hinweis für solche Strecken. Durch angepasste Fahrweise können Autofahrer Wildunfälle vermeiden und somit Tierleid verhindern.

Weitere Präventionshinweise und Verhaltensweisen für den Ernstfall gibt es hier .