Lena Ruhoff hat sich gerade abgekühlt. „Man kann gar nicht aufhören. Das ist schon wie ein Suchtfaktor“, sagt die Sendenerin und lächelt. Sie und ihr Mann Cay sind am Wochenende gleich zweimal nach Billerbeck gekommen, um ausgiebig zu schwimmen. „In die Sonne hauen, sich eincremen, eine Pommes essen – das ist Sommerfeeling“, sagt sie. Keine Frage, die 28 Grad am Sonntag sind dabei eine große Hilfe. Das Billerbecker Freibad ist das erste in NRW, das am Wochenende unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben öffnet. Möglich ist dies wegen des Projektes „Modellregion“ des Kreises Coesfeld .