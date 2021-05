Auf dem Radweg, der am Wettringer Neubaugebiet Kerneburg vorbeiführt, bremst Bürgermeister Berthold Bültgerds plötzlich, stellt sein Fahrrad auf den Ständer und zeigt über den Zaun und den Bach in die Richtung, in der gerade das Gewerbegebiet Rothenberger Straße wächst: „Hier bauen wir eine Radwegebrücke“. Wer links wohnt und rechts arbeitet, soll auf kurzem Weg rüberradeln können, ohne einen Umweg über die Hauptstraße fahren zu müssen. „Wir denken bei allen Planungen den Fahrradverkehr mit“, erklärt der Bürgermeister. Wettringens Radler wissen das zu schätzen: Beim Fahrradklima-Test des ADFC gewann die Gemeinde in der Kategorie der Orte bis 20 000 Einwohnern. Wettringen liegt im nördlichen Münsterland zwischen Gronau, Steinfurt, Emsdetten und Rheine.