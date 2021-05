Gescher/Münster -

Die Autobahn 31 ist am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Gescher/Coesfeld und Borken gesperrt worden. Denn nach einem Unfall sind aus einem Lastwagen 200 Liter Natronlauge ausgelaufen, was zu einer länger andauernden Sperrung geführt hat.