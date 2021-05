Philipp Lettau hat in seiner Altenberger Praxis in dieser Woche 120 Patienten mit dem Astrazeneca-Impfstoff gegen Corona geimpft. Das würde er in der kommenden Woche auch gerne tun, die meisten Termine hat er schon vergeben. Doch es fehlt Vakzin: 20 Dosen bekommt er zugeteilt, jetzt muss er Patienten wieder ausladen. „Ich fühle mich als Beteiligter der Impfkampagne nicht ernst genommen“, wettert der Allgemeinmediziner.