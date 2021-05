Wenn Jungs so 13, 14 Jahre alt sind, wollen sie Feuerwehrmann, Rockstar oder Superheld werden, weil sie so mutig sind. Als Frederik Feyer seinen Berufswunsch fasste, brauchte er ebenfalls großen Mut – um Freunden gegenüber dazu zu stehen. Du willst Kindergärtnerin werden? „Ich habe mich nicht beirren lassen“, sagt er. Heute ist er 31 Jahre alt und Erzieher in einer Kita. Für ihn ist das selbstverständlich. Und für die Eltern so langsam auch. Männliche Erzieher sind immer noch eine Seltenheit. Zum Stichtag am 1. März 2020 arbeiteten in NRW gut 7200 Männer als pädagogische Fachkräfte in einer Kindertageseinrichtung – aber 117 355 Frauen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Der Männer-Anteil stieg demnach seit 2018 um 0,9 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. In zwei von drei Kitas ist gar keine männliche Fachkraft beschäftigt.