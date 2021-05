Stadt Münster: Der Inzidenzwert lag am Montag bei 21,3. Niedriger ist er nirgends in NRW. Seit dem 28. April beträgt er konstant weniger als 100. Deshalb gilt nun die NRW-Coronaschutzverordnung ohne Bundesnotbremse. Seit Samstag ist wieder vieles möglich, was direkt zu einem großen Andrang in der Innenstadt führte.