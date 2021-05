Die Corona-Pandemie hat das Geschäft der Apetito-Gruppe in Rheine kräftig durcheinandergewirbelt: Wie der Catering-Dienstleister und Herstellers von Tiefkühlmenüs am Dienstag in einer Video-Konferenz berichtete, brach das Geschäft in den Kindertagesstätten, Schulen und Betriebsrestaurants wegen der teilweisen Schließungen ein. Gleichzeitig boomten die Verpflegung von Senioren zuhause und die internationalen Aktivitäten. Auch im Einzelhandel gab es mit Apetito Convenience und der Fischmarke Costa kräftige Zuwächse. In der Summe blieb der Umsatz mit 1,03 Milliarden € fast stabil (minus 0,5 Prozent). Der Konzerngewinn lag mit 50 Millionen € sogar um drei Millionen € über dem Vorjahreswert.

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, resümierte Vorstandssprecher Guido Hildebrandt . Doch die Pandemie habe dem Unternehmen an vielen Stellen ein schnelles Umdenken abverlangt. „Von der Beschaffung, über die Fertigung bis hin zur Logistik“, betonte Hildebrandt.

„ Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. “ Vorstandssprecher Guido Hildebrandt

Während der Umsatz in der Apetito AG, zu der das Systemgeschäft, der Verkauf über den Einzelhandel und die Auslandsgesellschaften zusammengefasst sind, um fast sieben Prozent auf 792 Millionen € zulegte, gab es bei der Dienstleistungstochter Apetito-Catering eine Umsatz-Talfahrt um beinahe 17 Prozent auf nur noch 193 Millionen €. „Wir sind durch die Corona-Pandemie arg gebeutelt worden“, räumte Geschäftsführer Andreas Oellerich ein.

Im Ausland verzeichnete das Rheiner Unternehmen mit seinen weltweit insgesamt fast 12.000 Mitarbeitern einen Umsatzschub. Hildebrandt verwies insbesondere auf enorme Wachstumsraten in den Niederlanden, in den USA und in England. „Mit dem Brexit sind wir gut klar gekommen, weil wir dort die Lagerbestände rechtzeitig aufgestockt haben“, erklärte Hildebrandt. Die niederländische Tochter für gekühlte Produkte namens Bonfait hat Apetito indes zum Jahresende 2020 verkauft.

Spaghetti Bolognese übernimmt die Führung

Wohl auch bedingt durch die geringeren Verkaufszahlen in den Betriebskantinen hat sich die Jahr für Jahr erstellte Liste der beliebtesten Gerichte verändert. Die Currywurst mit Pommes frites, die seit 28 Jahren Spitzenreiter war, hat die Führungsposition an Spaghetti Bolognese abgetreten.

Mit dem Auslaufen der Pandemie wächst auch bei Apetito die Zuversicht. Der Vorstandssprecher bezifferte das für 2021 erwartete Umsatzwachstum auf fünf bis sieben Prozent. Der Gewinn – so die Pläne – solle moderat steigen, betonte Hildebrandt.