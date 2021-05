Kälte und Regen bremsen die Erdbeeren

Als die vier Kinder aus dem Gröbsten raus waren, überlegte Anne Pröbsting hin und her. Sollte sie wieder zurück in ihren Beruf? Sie wollte gerne – aber starre Arbeitszeiten passen wiederum nicht so recht zu Familie und heimischem Hof. Da kam ihr die Idee mit den Erdbeeren. Mit einem Viertel Hektar ging es los, mehr ein Hobby als ein Geschäft. Jetzt, 16 Jahre später, gedeihen die Früchte auf 4,5 Hektar, davon 3,5 Hektar im Freiland, und sind ein wichtiges Standbein des Hofs Pröbsting am Ortsrand von Nordkirchen-Capelle.

Am Dienstag sollte die Erdbeersaison offiziell eröffnet werden. Dass der Landesverband Obstbau Westfalen-Lippe dafür eigens ein Zelt aufbauen musste, ist sinnbildlich: Der kalte April und der bislang eher regnerische Mai lassen die Beeren kaum gedeihen. Nur im so genannten „geschützten Anbau“ – etwa in den riesigen, begehbaren Folientunneln – werden die ersten Früchte reif. Der Ertrag liegt noch bei 30 Prozent, schätzt Anne Pröbsting. Das wirkt sich auf den Preis aus: Pröbstings bieten ihr Pfund derzeit für 4,90 Euro an. In der ertragreichen Hochsaison werden es wohl etwa 1,50 Euro weniger sein.

Bald kommen bessere Zeiten

Doch die Beeren-Branche ist zuversichtlich, dass bald bessere Zeiten kommen. „Die Kulturen sehen nicht schlecht aus“, findet Stefan Kraege , der Vorsitzender des Obstbau-Landesverbands ist. Und Karl Schulze Welberg, Beerenobst­berater der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, ergänzt: „Der Schädlingsdruck ist nicht groß.“ Ende Mai könne es richtig losgehen.

Auf den Feldern gibt es derzeit verschiedene Stände (unten von links): bald aufgehende Blüten, Blüten, bereits erkennbare Früchte, Frostschäden Foto: Gunnar A. Pier

Hobby wurde zum zweiten Standbein

Pröbstings sehnen das herbei. Der Erdbeeranbau trägt längst einen erheblichen Teil zu den jährlichen Erträgen des Hofs bei, der im Kern ein Schweinemastbetrieb mit 5000 Mastplätzen und der flankierenden Ackerbewirtschaftung ist. Rund 80 Prozent ihrer Erdbeeren vermarktet der Familienbetrieb direkt – sei es ab Hof, über eigene Buden in der Region oder per Selbstpflückerfeld.

Erdbeeren pflanzen leicht gemacht 1/7 Die Pflanzen können ab Anfang Mai und in den Sommermonaten Juli und August gepflanzt werden. Bestellt werden sollten die eingefrorenen Frigo-Erdbeeren allerdings schon im März - wahlweise im Gartencenter oder im Internet. Foto: Fabian Sommer

Frigo-Erdbeeren sind anspruchslose und unkomplizierte Pflanzen: Sie wurzeln flach und lieben tiefgründigen und gut durchlässigen Boden. Die eingefrorene Sorte ist nicht nur die am meisten verwendete Kultur im Obstanbau, ihre Früchte lasssen sich auch schon im ersten Jahr ernten. Foto: Frank Zimmermann

Für eine optimale Ernte sollten die Erdbeeren regelmäßig Stickstoffdünger bekommen. Foto: Carmen Jaspersen

Einzelne faule Früchte können den gesamten Bestand verderben. Darum sollten Hobbygärtner genau darauf achten, verdorbene Erdbeeren zu entfernen. Foto: nit

Erfahrene Erdbeer-Gärtner empfehlen, die Reihen zwischen den Pflanzen zu mulchen. Foto: colourbox

Schon neun bis 12 Wochen nach dem Pflanzen können die ersten Früchte geerntet werden. Foto: KH

Für ein Top-Ergebnis auch im Folgejahr der Pflanzung muss die Frigo-Erdbeere nach der Ernte mit einem hoch eingestellten Rasenmäher oder einer Rosenschere zurückgeschnitten werden. Das Herz der Pflanze darf dabei jedoch nicht verletzt werden. Foto: Martin Schutt

Umweltschutz

Dass die Erdbeerbauern ganz automatisch auch etwas für den Umweltschutz tun, war Stefan Kraege am Dienstag wichtig zu betonen. Pro Hektar gebe es etwa eine Million Blüten – ein Paradies für Bienen, Schwebfliegen, Hummeln, Marienkäfer und Wanzen. „Wir möchten dazu anregen mitzumachen“, erklärte er. Deshalb verteilt sein Verband in diesem Jahr kostenlos Tütchen mit Blühmischungen.