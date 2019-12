Netzwerkmanager ist wieder Gelsenwasser . Das Unternehmen stellt den Kommunen in der zweiten Phase eine kostenlose, eintägige Energieberatung zur Verfügung, die individuell eingesetzt werden kann.

Während der Arbeit im KEEN Münsterland hatte sich gezeigt, dass der Zeitraum von drei Jahren von der Bestandsaufnahme bis zur Umsetzung aller Maßnahmen bei weitem nicht ausreicht. Das Netzwerk konnte einige Projekte anstoßen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

„Die Fortführung ist daher sinnvoll zum gemeinsamen Austausch von Erfahrungen mit diesen kommunalen Projekten. So können die Teilnehmer voneinander lernen, Fehler vermeiden und Maßnahmen gemeinsam sinnvoll priorisieren“, heißt es in einer Pressemitteilung des Netzwerks.

Ziel ist, die Energieeffizienz-Themen in den Kommunen fest zu verankern und ein langfristig angelegtes Energiemanagement zu fördern. Auch übernehmen die Kommunen mit ihrer Teilnahme eine beispielhafte Vorbildfunktion für Klimaschutz und energiesparendes Handeln.

„Beispiele für angestoßene Projekte sind die energetische Modernisierung der Turnhalle in Lüdinghausen, die Optimierung des sommerlichen Wärmeschutzes in Horstmar oder auch der Aufbau eines Benchmarksystems für Schulen über alle Kommunen hinweg“, so das Netzwerk.