Kunterbunter Karneval für Kinder

Mit lauten „Hoetmar Helau“-Rufen empfingen die Kinder der Dechant-Wessing-Grundschule Prinz Jonas I. ( Neite ) „von Fußballfeld und Farbenwelt“. Wie am ersten Schultag durften der Prinz, Tanzmariechen Steffi Angsmann und der Elferrat durch ein buntes Spalier auf dem Schulhof ziehen, ehe in der Aula weitergefeiert wurde.

Dass Jonas Neite eines Tages die Narren regieren wird, deutete sich bereits am Ende der ersten Klasse an. Schulleiterin Dorothee Nottebaum zitierte aus dem Zeugnis: „Mit Deiner fröhlichen Art hast Du viele Freunde gefunden.“ Und auch wenn sie selbst vergeblich versucht habe, den Prinzen für Picassos Stiere zu begeistern, müsse die Freude für die Farbenwelt in der bunten Grundschule gelegt worden sein.

„ Mit Deiner fröhlichen Art hast Du viele Freunde gefunden. Mit Deiner fröhlichen Art hast Du viele Freunde gefunden. “ Dorothee Nottebaum

Als Nottebaum dann noch verriet, dass Neite in vier Jahren gleich drei Schulleiter in Hoetmar erlebt habe, spottete der Elferrat in Richtung der Tollität: „Woran das wohl gelegen hat.“

Weitere Programmpunkte bei der kunterbunten Feier waren Tänze zu den Karnevalshits „Cowboy und Indianer“ oder dem „Fliegerlied“, der Auftritt der Schulband unter der Leitung von Michael Mühlmann sowie die Büttenrede von Renate Lohmann, in der sie den Prinzen näher vorstellte.

Aber auch die Mädchen der Tanzgruppen des SC Hoetmar präsentierten den Mitschülern ihre Tänze. Erst trat das von Eva Ruthmann und Karen Hustert trainierte 1. Schuljahr auf, danach das 2. und 3. Schuljahr unter der Leitung von Lea Hustert und Mara Dorgeist. Natürlich präsentierte Prinz Jonas sein Sessionslied, verteilte Orden an verdiente Mitglieder der Schulgemeinschaft und Bonbons für alle Klassen.

Für den 20. Tulpensonntagsumzug um 11.11 Uhr wünschte sich der Prinz, dass viele Kinder die Straßen des Golddorfes säumen.

Auch Prinzenpaar Manuela und Dirk in Freckenhorst gefeiert

Das Karnevalsvirus hat am Freitagmorgen auch in der Everword-Grundschule um sich gegriffen und einen geregelten Unterrichtsbetrieb nahezu unmöglich gemacht. Bereits ab der ersten Stunde wurden in den Klassen Karnevalslieder gesungen, Polonaisen gestartet und dem Besuch des Prinzenpaares Manuela und Dirk Nölker entgegengefiebert.

Mit ohrenbetäubendem „Pielepogge, Pielepogge, Quack, Quack, Quack“-Rufen wurden die Tollitäten von den als Cowboys, Prinzessinnen, Piraten und Co. verkleideten Kinder stürmisch empfangen. „Das ist Karneval , wie wir ihn uns vorstellen“, sagte Prinz Dirk. KG Silber-Blau-Stimmungssänger Markus Vecchio heizte der Schülerschaft weiter ein und bekam genauso laute Zugabe-Rufe wie die Lehrerschaft, die mit einem Mülltonnentanz überraschte.

Während in der Grundschule weitergefeiert wurde, machten sich die Karnevalisten der KG Silber-Blau auf den Weg zu verschiedenen Freckenhorster Gewerbetreibenden und Institutionen. Unter anderem wurde die Sparkasse Münsterland Ost besucht. „Wir haben einfach Spaß, den Karneval zu Euch zu bringen“, waren sich Manuela und Dirk Nölker einig. In der Sparkasse traten zunächst die KG-Sängerinnen Angelina Vecchio und Celine Niemerg auf, ehe Tanzmariechen Frieda Höft das Kommando übernahm und mit ihrer Einlage die Gäste begeisterte. Unter die Gäste hatten sich auch die Kindergartenkinder der Springfrösche- und Grashüpfer-Gruppe gemischt.