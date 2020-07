Wie die Briefwahl funktioniert

Jeder Wahlberechtige hat die Möglichkeit seine Stimme auch per Briefwahl abzugeben.

Wer bei der Kommunalwahl 2020 seine Stimme per Brief abgeben kann

Jeder Wahlberechtigte, also alle Personen über 16 Jahren mit deutscher oder EU-Staatsbürgerschaft, der seit mindestens 16 Tagen vor dem Wahltag im Wahlgebiet wohnt, kann seine Stimme entweder am 13. September in seinem ihm zugewiesen Wahllokal zwischen 8 und 18 Uhr abgeben oder aber die Briefwahl nutzen. Für die Entscheidung muss kein Grund angegeben werden.

Auch aufgrund der Corona-Pandemie ist davon auszugehen, dass der Zuspruch der Briefwahl erneut steigen wird.

Kommunalwahl 2020 in NRW: Wie die Beantragung der Briefwahl funktioniert

Wahlberechtigte können die Briefwahlunterlagen auf unterschiedlichste Weise beantragen. Dazu muss man sich zunächst an die Kommune wenden, in der man das Wahlrecht ausüben muss. Dort muss man sich entweder schriftlich (per E-Mail oder per Post) oder mündlich (persönliches Erscheinen bei der Verwaltung der Kommune) melden. Der mündliche Antrag auf die Briefwahlunterlagen, hat den Vorteil, dass der Wahlberechtigte auch direkt vor Ort seine Stimme abgeben kann und keine Unterlagen mehr mit nach Hause nehmen muss.

Das funktioniert wie folgt: nach dem Antrag auf die Briefwahl erhält der Wahlberechtigte einen Wahlschein und die Stimmzettel. Diese müssen nach dem Ausfüllen separat - damit das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt - wieder abgegeben beziehungsweise zurückgesendet werden. Gibt man die Unterlagen nicht persönlich bei der Behörde ab, so hat der Wahlberechtigte zuvor mehrere Umschläge mit den passenden Anschriften zur Rücksendung bekommen. Bei den Unterlagen befindet sich aber auch eine Erklärung, wie das Prozedere abzulaufen hat.

Für den Versand der Briefwahlunterlagen muss der Wähler kein Porto oder sonstige Gebühren bezahlen - zumindest dann nicht, wenn der Versand aus Deutschland erfolgt

Ein telefonischer Antrag auf die Briefwahl ist nicht zulässig.

Dieses Fristen gelten für die Briefwahl bei der Kommunalwahl 2020 in NRW

Bei der Briefwahl und der Beantragung der entsprechenden Unterlagen sind einige Fristen einzuhalten. Grundsätzlich sind dieser der Wahlbenachrichtigung zu entnehmen. Die ausgefüllten Unterlagen müssen spätestens am Nachmittag des Wahltages bei der zuständigen Behörde ankommen. Gegen 16 Uhr endet die Frist am 13. September. Beantragt werden müssen die Briefwahlunterlagen bis zum 11. September um 18 Uhr, insofern die Öffnungszeiten der Behörde keine anderen Informationen geben.

Grundsätzlich wird aber empfohlen die Briefwahlunterlagen so früh wie möglich zu beantragen und ausgefüllt wieder abzugeben beziehungsweise zu versenden.

Bei einer möglichen Stichwahl am 27. September gilt das alles in gleicher Form.

Wir haben alle Informationen und Termine zur Kommunalwahl 2020 in NRW auf unserer Übersichtsseite für Sie zusammengestellt. Ausführliche Berichte über Kandidaten, Listen und alle aktuellen Entwicklungen finden Sie bei uns bereits im Vorfeld. Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in NRW gibt es dann am Sonntag, 13. September 2020, hier auf wn.de.