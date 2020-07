Neun OB-Kandidaten und zwölf Parteien für den Rat

Jetzt ist es amtlich: Bei der Kommunalwahl am 13. September in Münster wetteifern neun Oberbürgermeisterkandidaten um den Chefsessel im Rathaus sowie zwölf Parteien um die Sitze im Rat. Einstimmig unterstützte der Wahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag einen entsprechenden Vorschlag der Stadtverwaltung.

Die wiederum hatte sämtliche eingereichte Unterlagen geprüft und dann entsprechende Listen erstellt. Die Oberbürgermeisterkandidaten sind: Markus Lewe ( CDU ), Dr. Michael Jung ( SPD ), Peter Todeskino (Grüne), Jörg Berens (FDP), Ulrich Thoden (Linke), Sebastian Kroos (Piraten), Michael Krapp (ÖDP), Dr. Georgios Tsakalidis (Münsterliste) und Roland Scholle (Die Partei).

Diese Parteien treten an

Bei der Ratswahl treten in allen 33 Wahlkreisen folgende Parteien an: CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD, Piraten, ÖDP, Münsterliste, Die Patei und Volt. Eine Besonderheit weist die Partei MSP (Moderne soziale Partei) auf. Sie tritt nur in der Aaseestadt, in Berg Fidel sowie Hiltrup-Ost und Hiltrup-Mitte an.

Eine Beschwerde der AfD gegen die Satirepartei Die Partei wurde von Stadtdirektor Thomas Paal als Wahlleiter nicht zugelassen. Überdies akzeptierte Paal auch nicht eine Beschwerde des AfD-Bezirksverbandes gegen den AfD-Kreisverband. Es handele sich um einen internen Vorgang, der keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Kandidatenliste habe, so Paal.