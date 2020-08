Von der Förde bis zur Schwäbischen Alb - die Geburtsorte der Ratskandidaten

Ist Ascheberg eine Gemeinde, die im eigenen Saft schmort? Deren Entscheider hier das Licht der Welt erblickten und fortführen, was schon die Eltern gemacht haben. Der Blick auf die Liste der Direktkandidaten für die Kommunalwahl in exakt einem Monat spricht eine andere Sprache: Die wenigsten Bewerber um ein Ratsmandat sind in einem der drei Orte geboren. Was nicht verwundert. Denn Geburts- und Heimatort sind nur dann identisch, wenn die Eltern ihre Kinder vor Ort geboren haben. Das ist auch die Einschränkung, die bei dieser Übersicht zu berücksichtigen ist.

Bürgermeister Dr. Bert Risthaus wurde in Dorsten geboren. Um seine Nachfolge bewerben sich der gebürtige Ochtruper Thomas Stohldreier und Monika Verspohl , die in Hückeswagen das Licht der Welt erblickte.

Gleich 36 Geburtsorte sind bei den Direktkandidaten zu finden. Die Liste führen Münster inklusive Hiltrup (20) und Werne (zehn) an. Die benachbarten Krankenhäuser können ihren Einfluss nicht verleugnen. In einer Rangliste folgt Herbern mit sechs Geborenen auf dem dritten Rang. Kein Wunder ist, dass es allesamt ältere Bewerber sind, denn das Herberner wie auch das Ascheberger Krankenhaus wurden in den 1980er Jahren in Altenheime umgewandelt. Gerade einmal vier Bewerber sind noch als gebürtige Ascheberger „übrig“ geblieben.

So teilt Ascheberg sich den vierten Rang mit Lüdinghausen, Hamm und Dortmund. Mehrfach vertreten sind ferner Kamen (drei) sowie Gelsenkirchen und Greven (je zwei). Bei den „einmaligen“ Geburtsorten wird es teilweise exotischer. Bei Oldenburg, Velbert, Coesfeld, Bonn, Bochum, Meppen, Burgsteinfurt, Witten, Krefeld, Höxter, Köln, Hamburg, Darmstadt, Nürnberg, Lünen, Oberhausen, Essen, Ahlen, Datteln und Südlohn werden viele Menschen eine Ahnung haben, wo sie auf der Landkarte suchen müssen. Das könnte auch noch für Eckernförde und Bad Segeberg in Schleswig-Holstein gelten.

Aber Löningen? Liegt bei Cloppenburg. Und Riedlingen? Das ist eine Stadt am Südrand der Schwäbischen Alb an der Donau in Baden-Württemberg gelegen. Und Nudersdorf? Aus dieser Ortschaft, einem Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt, kommt die einzige Bewerberin, die einen Geburtsort in den neuen Bundesländern, damals noch DDR, vorweist.

Wahlvorbereitung läuft gut Johannes Goßheger, der in der Verwaltung die Wahlen maßgeblich bearbeitet, ist genau einen Monat vor dem Wahltermin von der Mitmachbereitschaft ehrenamtlicher Wahlhelfer begeistert: „Bis auf einzelne Namen sind die Wahlvorstände für die 14 Bezirke und drei Briefwahlgruppen komplett.“ Er mutmaßt, Corona könne an dieser Stelle durch den Ausfall von Ausflügen geholfen haben. Eine große Bitte wird die Gemeinde äußern, wenn die Wahlpost verschickt wird: „Wir gehen von mehr Briefwählern aus. Es wäre schön, wenn die von zu Hause aus wählen und nicht ins Rathaus kommen.“ Dort mache es wegen der Corona-Regeln (Desinfektion) viel Arbeit. ...

Beim Blick auf die Reserveliste kommen noch Duisburg und Telgte hinzu. Und ein zweiter Ausflug in die Geschichte. Denn Krainsdorf als Geburtsort liegt in Niederschlesien, heute Krajanow (Polen). Das ist Luftlinie auch die größte Entfernung von Ascheberg, 628 Kilometer. Bis Riedlingen werden 425 Kilometer gemessen. Es folgen Nürnberg (356), Nudersdorf (343) und Eckernförde (333).

Ohne Gewähr auf Vollständigkeit ist die Liste der Bewerber, die in familiären Fußstapfen getreten sind oder treten wollen: Petra Haverkamp (Vater Alfred Kontny), Gudula Maurer (Vater Walter Bose), Karl Daldrup (Vater Josef Daldrup), Birgit Homann (Vater Dieter Rogoll) und Elmar Hammwöhner (Schwiegervater Heinz Vogelsang).