Stadt eröffnet Hauptwahlbüro an zwei Standorten

Rund 248.270 Münsteranerinnen und Münsteraner dürfen bei der Kommunalwahl im September abstimmen. Die Wahlbenachrichtigungen gehen am Montag (17. August) in die Post, nur einen Tag später öffnet das Hauptwahlbüro seine Türen. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt.

Wer ist wahlberechtigt? Wie komme ich an die Briefwahl-Unterlagen? Und vor allem: Wahlen und Corona - welche Spielregeln gelten für den Gesundheitsschutz? "Die Stadt Münster ist gut vorbereitet, um die Wahlen sicher und reibungslos durchzuführen", sagt Jürgen Kupferschmidt , Leiter des Amtes für Bürger- und Ratsservice, dem das Wahlamt zugeordnet ist.

So wird die Briefwahl beantragt

Nicht erst am Wahltag, schon im Vorfeld ist die Stimmabgabe möglich. Wer den Briefwahlantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllt und die Karte an das Wahlamt zurückschickt, erhält die Unterlagen unverzüglich per Post. Gleiches gilt für Wähler, die den Wahlschein-Online in Münsters Stadtportal unter www.stadt-muenster.de/wahlen nutzen.

Die Stadt geht davon aus, dass Corona die Stimmabgabe via Briefwahl erheblich in die Höhe treiben wird, ist doch die Briefwahl die einzige kontaktlose Möglichkeit, das Wahlrecht auszuüben. Gewählt werden am 13. September der Oberbürgermeister, der Rat, die Bezirksvertretungen sowie der Integrationsrat.

Diese Oberbürgermeister-Kandidaten treten in Münster an 1/9 CDU: Markus Lewe Steckbrief: Markus Lewe, 55 Jahre alt, Oberbürgermeister der Stadt Münster seit 2009, verheiratet, fünf Kinder, CDU-Mitglied. Politisches Lebensmotto: „Es ist besser, in der Hoffnung als in der Angst zu leben.“ Foto: diverse

SPD: Michael Jung Steckbrief: Dr. Michael Jung, 44 Jahre alt, ledig, keine Kinder, Lehrer am Annette-Gymnasium, Mitglied der SPD. Politisches Motto: „Endlich ein Oberbürgermeister, der Wohnen bezahlbar, die Stadt klimaneutral, die Schulen digital und den Wirtschaftsstandort sicher macht.“ Foto: diverse

Grüne: Peter Todeskino Steckbrief: Peter Todeskino, 61 Jahre alt, Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie GmbH, Bürgermeister und Stadtrat für Stadtentwicklung und Umwelt a.D., verheiratet, zwei Kinder, Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Politisches Lebensmotto: „Gradlinig, konsequent, umsetzungsorientiert: Machen!“ Foto: diverse

FDP: Jörg Berens Steckbrief: Jörg Berens, 40 Jahre alt, Social-Media-Manager, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der FDP. Politisches Lebensmotto: „Eine gute Idee ist jede Mühe wert.“ Foto: diverse

Linke: Ulrich Thoden Steckbrief: Ulrich Thoden, 47 Jahre alt, Lehrer am Berufskolleg, verheiratet, keine Kinder, Mitglied der Partei Die Linke. Politisches Lebensmotto: »Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.« (Karl Marx) Foto: diverse

Piraten: Sebastian Kroos Steckbrief: Sebastian Kroos, 45 Jahre alt, alleinerziehend, ein Kind, Fachinformatiker, Controller beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster Politisches Lebensmotto: „Möglichkeiten sollten genutzt werden.“ Foto: diverse

ÖDP: Michael Krapp Steckbrief: Michael Krapp, 48 Jahre alt, Geschäftsführer eines Finanzberatungsunternehmens für nachhaltige Geldanlage, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der ÖDP. Politisches Lebensmotto: „Offen sein für Neues, gut zuhören, Positionen klar formulieren und mutig umsetzen.“ Foto: diverse

Die Partei: Roland Scholle Steckbrief: Roland Scholle, 41 Jahre alt, staatlich geprüfter Sozialhelfer, ledig, keine Kinder, Mitglied der Partei „Die Partei“. Politisches Lebensmotto: „Die AfD ist wie ein Steak, das keiner haben möchte. Zu braun und zu durch! Wählt ,Die Partei‘, sie hat immer Recht.“ Foto: diverse

Münster-Liste: Georgios Tsakalidis Steckbrief: Georgios Tsakalidis, 53 Jahre alt, Integrations-Berater, ledig, zwei in Athen lebende Kinder, überparteilich („war nie in einer Partei“). Politisches Lebensmotto: „Politik ist für mich die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen und Farbe sowie Interkulturalität reinzubringen, damit die bunte demokratische Vielfalt überall Normalität wird.“ Foto: diverse

Zwei Wahlbüros in der Stadt

Zentrale Anlaufstelle für alle Wahlberechtigten, die ihre Briefwahlunterlagen persönlich abholen oder gleich vor Ort abstimmen möchten, ist das Hauptwahlbüro. "Wir rechnen mit einem starken Publikumsandrang. Deshalb sind wir zum ersten Mal bei Wahlen an zwei Standorten vertreten", erläutert Jürgen Kupferschmidt vorsorgliche Maßnahmen.

"Die Stadt hat - wie zuletzt bei der Europawahl 2019 - das Hauptwahlbüro im Forum der Volkshochschule am Aegidiimarkt eingerichtet und ist mit einem Team zusätzlich auf der Klemensstraße im ehemaligen Ladenlokal der Parfümerie Pieper (am Stadthaus 1) vor Ort." Bis zum 11. September sind beide Anlaufstellen montags bis freitags 8 - 18 Uhr und samstags 8 -16 Uhr geöffnet. Natürlich ist dort der Mund- und Nasenschutz Pflicht.

Terminvereinbarung zur Abgabe der Wahlbriefe

Beide Hauptwahlbüros liegen mitten in der Stadt und sind bestens erreichbar. Mit Blick auf Hygiene- und Abstandsregeln müssen indes Geduld und Wartezeit einkalkuliert werden. Alternativ empfiehlt das Wahlamt seinen jüngsten Service - eine Terminvereinbarung zur Abgabe der Wahlbriefe (online unter dem Link www.stadt-muenster.de/wahlen oder am Telefon unter 0251/492 3390.

Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag die deutsche Staatsangehörigkeit oder eine der übrigen 27 EU-Mitgliedsstaaten besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat, seit dem 28. August 2020 mit seinem Hauptwohnsitz in Münster gemeldet ist und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Zum Gang in die Wahlkabine sind in Münster auch 14 270 Erstwähler aufgerufen. Für diese jungen Stimmen wie für alle anderen Wahlberechtigten gilt: Eine demokratische und freie Wahl ist Privileg und Verantwortung zugleich. Jede Stimme zählt.