Münsters CDU will nach der Kommunalwahl am 13. September erneut die stärkste Ratsfraktion stellen. „Wir kämpfen für ein starkes Ergebnis, das ein Gestalten ohne die CDU nicht möglich macht“, sagte Parteichef Hendrik Grau am Mittwochmittag bei einer Pressekonferenz am Aasee, die die heiße Phase des Wahlkampfes einläutete. In Zahlen ausgedrückt: Das Ziel liege bei 40 Prozent.

Ein erneutes Ratsbündnis mit den Grünen, das vor wenigen Wochen nach langem Hin und Her geplatzt war, schließen Grau und Ratsfraktionsvorsitzender Stefan Weber – im Gegensatz zu einer Zusammenarbeit mit AfD und Linken – nicht kategorisch aus. „Die Grünen waren nicht verlässlich. Das hat uns sehr enttäuscht“, sagte Grau. Weber erinnerte daran, dass nach der Wahl über mögliche Bündnisse gesprochen werde. Dabei stünden stets die kommunalpolitischen Themen im Vordergrund, betonte Oberbürgermeister Markus Lewe , der sich für die CDU zum dritten Mal für das Spitzenamt im Rathaus bewirbt. „Für Kooperationen ist Verlässlichkeit erforderlich. Gerade in der Corona-Krise können wir uns keinen Zickzack-Kurs erlauben“, sagte Lewe.

Der Amtsinhaber setzt im OB-Wahlkampf auf „Verlässlichkeit“ und schließt eine „durch die Ideologie begründete Hü-und-Hott-Politik“ aus. Die Corona-Krise präge das Lebensgefühl der Menschen. „Ich möchte die Stadt in der Balance halten. Der größte Feind der Balance ist die Ideologie ist“, sagte Lewe.