Vor rund einer Woche wurden die Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl am 13. September an knapp 250­ 000 Münsteraner verschickt. 21 000 haben seitdem Online ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Und bei einem Teil davon hat es eine Panne gegeben, denn einige haben ihre Briefwahlunterlagen in doppelter Ausführung erhalten.