KREIS STEINFURT -

Von Michael Hagel

Wohl noch nie in der Geschichte des Kreises Steinfurt war eine Landratswahl so spannend. Vier Kandidaten und eine Kandidatin rangeln miteinander, zumindest vier davon mit guten bis sehr guten Chancen, sich für die Stichwahl am 27. September zu qualifizieren. Was ist passiert in diesem eigentlich strukturkonservativen Landkreis, in dem mit einer Ausnahme in den 90er-Jahren stets die CDU den Landrat stellte?