Wer ist der richtige Oberbürgermeister für Münster? Darüber entscheiden 250.000 Münsteraner bei der Kommunalwahl am 13. September oder per Briefwahl in den Tagen davor.

Die drei aussichtsreichsten Kandidaten – Amtsinhaber Markus Lewe (CDU), Dr. Michael Jung (SPD) und Peter Todeskino (Grüne) – , die nach den letzten Wahlergebnissen am Ende auch wirklich realistische Chancen haben, Oberbürgermeister von Münster zu werden, stellen sich der politischen Diskussion in einer von unserem Medienhaus organisierten Live-Veranstaltung am kommenden Mittwochabend (2. September).

Oberbürgermeister-Kandidaten diskutieren

Der WN-Livestream „Münster fragt – der OB-Check!“ wird von mehreren Kameras ab 19 Uhr aus unserer neuen Geschäftsstelle am Picassoplatz übertragen. Die Zuschauer sind im Sessel oder am Küchentisch von zu Hause aus oder vielleicht noch am Arbeitsplatz live dabei und aus Coronaschutzgründen diesmal nicht als Publikum vor Ort.

Und jetzt kommen Sie, liebe Leser, ins Spiel: Die Stadtredaktion möchte Münsteranern die Möglichkeit geben, ihre Fragen an die drei aussichtsreichsten OB-Kandidaten zu stellen. Ob zur Mobilität, Wohnsituation oder Stadtentwicklung – löchern Sie Lewe , Jung und Todeskino.

Hier können Sie Ihre Fragen stellen

Livestream ab Mittwochabend