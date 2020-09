Wer ist der richtige Oberbürgermeister für Münster? Darüber entscheiden 250.000 Münsteraner bei der Kommunalwahl am 13. September oder per Briefwahl in den Tagen davor.

Die drei aussichtsreichsten Kandidaten – Amtsinhaber Markus Lewe (CDU), Dr. Michael Jung (SPD) und Peter Todeskino (Grüne) – , die nach den letzten Wahlergebnissen am Ende auch wirklich realistische Chancen haben, Oberbürgermeister von Münster zu werden, haben sich der politischen Diskussion in einer von unserem Medienhaus organisierten Live-Veranstaltung gestellt.