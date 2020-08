Kommunalwahlcheck als Online-Wahlhilfe

Am vergangenen Wochenende ist der Kommunalwahlcheck der Uni Münster online gegangen . Damit hat das Team um Prof. Norbert Kersting aus dem Institut für Politikwissenschaft der WWU eine Online-Wahlhilfe entwickelt, bei der Nutzer ihre Position zu 30 Thesen beziehen.

Abgeglichen werden die Antworten mit den Positionen der jeweiligen Parteien. Dazu kann man mit Hilfe von fünf unterschiedlichen Graden von "starke Zustimmung" bis "starke Ablehnung" abstimmen.

Diese Oberbürgermeister-Kandidaten treten in Münster an 1/9 CDU: Markus Lewe Steckbrief: Markus Lewe, 55 Jahre alt, Oberbürgermeister der Stadt Münster seit 2009, verheiratet, fünf Kinder, CDU-Mitglied. Politisches Lebensmotto: „Es ist besser, in der Hoffnung als in der Angst zu leben.“ Foto: diverse

SPD: Michael Jung Steckbrief: Dr. Michael Jung, 44 Jahre alt, ledig, keine Kinder, Lehrer am Annette-Gymnasium, Mitglied der SPD. Politisches Motto: „Endlich ein Oberbürgermeister, der Wohnen bezahlbar, die Stadt klimaneutral, die Schulen digital und den Wirtschaftsstandort sicher macht.“ Foto: diverse

Grüne: Peter Todeskino Steckbrief: Peter Todeskino, 61 Jahre alt, Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie GmbH, Bürgermeister und Stadtrat für Stadtentwicklung und Umwelt a.D., verheiratet, zwei Kinder, Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Politisches Lebensmotto: „Gradlinig, konsequent, umsetzungsorientiert: Machen!“ Foto: diverse

FDP: Jörg Berens Steckbrief: Jörg Berens, 40 Jahre alt, Social-Media-Manager, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der FDP. Politisches Lebensmotto: „Eine gute Idee ist jede Mühe wert.“ Foto: diverse

Linke: Ulrich Thoden Steckbrief: Ulrich Thoden, 47 Jahre alt, Lehrer am Berufskolleg, verheiratet, keine Kinder, Mitglied der Partei Die Linke. Politisches Lebensmotto: »Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.« (Karl Marx) Foto: diverse

Piraten: Sebastian Kroos Steckbrief: Sebastian Kroos, 45 Jahre alt, alleinerziehend, ein Kind, Fachinformatiker, Controller beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster Politisches Lebensmotto: „Möglichkeiten sollten genutzt werden.“ Foto: diverse

ÖDP: Michael Krapp Steckbrief: Michael Krapp, 48 Jahre alt, Geschäftsführer eines Finanzberatungsunternehmens für nachhaltige Geldanlage, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der ÖDP. Politisches Lebensmotto: „Offen sein für Neues, gut zuhören, Positionen klar formulieren und mutig umsetzen.“ Foto: diverse

Die Partei: Roland Scholle Steckbrief: Roland Scholle, 41 Jahre alt, staatlich geprüfter Sozialhelfer, ledig, keine Kinder, Mitglied der Partei „Die Partei“. Politisches Lebensmotto: „Die AfD ist wie ein Steak, das keiner haben möchte. Zu braun und zu durch! Wählt ,Die Partei‘, sie hat immer Recht.“ Foto: diverse

Münster-Liste: Georgios Tsakalidis Steckbrief: Georgios Tsakalidis, 53 Jahre alt, Integrations-Berater, ledig, zwei in Athen lebende Kinder, überparteilich („war nie in einer Partei“). Politisches Lebensmotto: „Politik ist für mich die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen und Farbe sowie Interkulturalität reinzubringen, damit die bunte demokratische Vielfalt überall Normalität wird.“ Foto: diverse

Am Ende können die Parteien oder die OB-Kandidaten ausgewählt werden, mit denen der Nutzer seine eigenen Positionen vergleichen kann. Dadurch entsteht ein Diagramm, das mit Prozentzahlen auflistet, mit wem man die größte Übereinstimmung hat.

Das thematische Spektrum des Kommunalwahlchecks geht von Stadtentwicklung und Wohnungsbau über Fragen rund um Mobilität bis hin zu Klimaschutz. Auch das Thema Sicherheit spielt eine Rolle. Natürlich ist der Check wie auch der Wahl-O-Mat, den es beispielsweise bei der Bundestags- oder bei der Europawahl gibt - keine Empfehlung, sondern dient lediglich der Orientierung.

Die AfD hat bisher den Fragenkatalog gar nicht beantwortet und die CDU kritisierte die Auswahl der Thesen . Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen findet am 13. September 2020 statt.

Wir haben alle Informationen und Termine zur Kommunalwahl 2020 in NRW auf unserer Übersichtsseite für Sie zusammengestellt. Ausführliche Berichte über Kandidaten, Listen und alle aktuellen Entwicklungen finden Sie bei uns bereits im Vorfeld. Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in NRW gibt es dann am Sonntag, 13. September 2020, hier auf wn.de.