Die Resonanz ist riesig: Dutzende Münsteraner haben übers Wochenende Fragen an die drei aussichtsreichsten Oberbürgermeister-Kandidaten formiert: Wir versuchen möglichst viele davon während unseres WN-Livestreams „Münster fragt – der OB-Check!“ am Mittwochabend zu stellen.

Amtsinhaber Markus Lewe ( CDU ), Dr. Michael Jung (SPD) und Peter Todeskino (Grüne) stellen sich im Vorfeld der Kommunalwahl live der politischen Debatte, die ab 19 Uhr aus unserer neuen WN-Geschäftsstelle am Picassoplatz 3 übertragen wird. Zu sehen ist der WN-Livestream auf unserer Homepage unter der Adresse wn.de/ob-check und auf dem Youtube-Kanal der Westfälischen Nachrichten . Die Zuschauer sind also per Klick im Sessel oder am Küchentisch von Zuhause aus oder vielleicht noch am Arbeitsplatz live dabei.

So können Sie Ihre Fragen stellen.

Fragen können noch gestellt werden entweder per Mail an redaktion.ms@zeitungsgruppe.ms oder über die Homepage wn.de/ob-check , wo sich ein Formular dafür findet.