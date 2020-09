Ascheberg ist in der guten Situation, dass die Wähler am 13. September beim Bürgermeisteramt zwei Optionen haben. WN-Redakteur Theo Heitbaum stellte Monika Verspohl und Thomas Stohldreier Fragen zu aktuellen Themen. Einige große Themen in der Gemeinde Ascheberg sind weitgehend einmütig auf den Weg gebracht worden.