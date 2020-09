Todeskino schließt Schwarz-Grün nicht aus

80 Stunden bevor die Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr schließen, zogen die Grünen am Donnerstag Wahlkampfbilanz. „Wir haben trotz Corona unsere Kernbotschaften unters Volk gebracht“, sagte der grüne OB-Kandidat Peter Todeskino .

Nichtsdestotrotz hätte die Pandemie den fünfmonatigen Wahlkampf beeinflusst. Mehr Social Media, mehr Videokonferenzen, weniger Podiumsdiskussionen – „ich hätte gerne Haustürwahlkampf gemacht, doch der Schutz vor Corona geht vor“, sagte Todeskino. In Pandemie-Zeiten hätten auch die Grünen stärker auf die klassische Plakatierung als geplant zurückgreifen müssen. In der Nacht zu Donnerstag habe man weitere 200 Plakate aufgestellt, so Todeskino. Insgesamt waren die Grünen mit 1525 Plakaten präsent.

Todeskino will bis zum Wahltag weiterkämpfen

Fast ein Drittel der münsterischen Grünen, rund 300 von insgesamt 993 Mitgliedern, hätten den harten Kern des Wahlkampfteams gebildet. Zusammen habe man entschieden, die Strategie stärker als zuvor auf den OB-Kandidaten auszurichten, so Todeskino, der sich für den Endspurt zwei Wochen Urlaub genommen hat und noch bis zum Vorabend der Wahl weiterkämpfen will.

Denn sein Ziel bleibe die Stichwahl, „um dann Markus Lewe abzulösen“. Eine erneute Koalition mit der CDU schloss Todeskino trotz der Querelen im schwarz-grünen Ratsbündnis nicht aus. Man werde, wenn gewünscht, mit allen reden.