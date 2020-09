„Keine Regierung ohne CDU“

Kurz vor dem Ende des Wahlkampfs hat CDU-Chef Hendrik Grau noch Energie: „Wir kämpfen dafür, dass eine Regierung im Rathaus ohne CDU nicht möglich ist.“ Für dieses Ziel fehlten nur wenige Prozente, bilanziert Grau am Freitag. Werden die aber im Endspurt nicht eingefahren, stellt sich für die Partei unweigerlich die Koalitionsfrage. Der geht Oberbürgermeister Markus Lewe „aus Respekt vor dem Wähler“ elegant aus dem Weg.

Zusammenarbeit mit Grünen nicht ausgeschlossen

Ein wenig deutlicher wird Ratsfraktionschef Stefan Weber : „Es kommt darauf an, nach Sonntag Verlässlichkeit und Verantwortung zu organisieren.“ Das könnte man als Seitenhieb gegen den bisherigen Bündnispartner Grüne deuten, der aus CDU-Sicht zu häufig Linientreue vermissen ließ und das gemeinsame Bündnis im Sommer zum Platzen brachte.

Eine erneute Zusammenarbeit scheint aber nicht gänzlich ausgeschlossen zu sein. Man werde nach der Wahl mit allen demokratischen Parteien sprechen – „aber nicht mit AfD und Linkspartei“, so Weber.

CDU verteidigt eigene Wohnungspolitik

Beim Thema Wohnen bezieht die CDU im Schlussspurt des Wahlkampfs inhaltlich Position. Man habe wichtige Rahmenbedingungen für 10.000 neue Wohnungen in den nächsten fünf Jahren geschaffen, betont der Oberbürgermeister. Und Fraktionschef Weber sekundiert unter Verweis auf die Bevölkerungsprognose des Landes, die für Münster bis zum Jahr 2030 11.000 Einwohner mehr vorsieht: „Wir werden dem hohen Bedarf mit einem noch einem größeren Angebot begegnen.“

Zugleich betont er Erfolge wie die Zahl der neuen Wohnungen pro 1.000 Einwohner: 2019 seien es im Landesschnitt 26 gewesen, in Münster laut Weber 53. Auch die Zahl der Sozialwohnungen liege wieder über 8000. Der Kritik an einer angeblich verfehlten Wohnungspolitik tritt die CDU erkennbar offensiv entgegen. Einen Seitenhieb Richtung SPD bringt Lewe an: „Nicht mit Brachialgewalt einen neuen Stadtteil schaffen.“

Neue Wege im Wahlkampf

Dass die Folgen der Corona-Pandemie die Zeit nach der Wahl maßgeblich bestimmen wird, steht für die CDU-Verantwortlichen außer Frage. So verweist Lewe auf seine Rolle als Wahlkämpfer wie Krisenmanager in den vergangenen Wochen. Dass Corona den Wahlkampf „brutal eingeschränkt“ hat“, erklärt Grau. Neue Wege sei man gegangen, nicht nur in den Sozialen Medien. Dazu zählt Grau auch das CDU-Kochbuch in einer Auflage von 50.000 Exemplaren – „zum Öffnen der Herzen“, wie der selbst ernannte Experte für Rinderschmorbraten sagt.