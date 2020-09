Mit 62,96 Prozent war die Wahlbeteiligung in Münster höher als bei der Ratswahl 2014 (59 Prozent). Etwa 78 000 der 247 189 Wahlberechtigten haben Briefwahl beantragt, mehr als 70 000 gültige Stimmen seien abgegeben worden, wie Wahlamtsleiter Jürgen Kupferschmidt am Wahlabend mitteilte: „Das ist Rekord für eine Kommunalwahl .“ Bereits 2014 hatte sich der Trend abgezeichnet – die Zahl der Briefwähler ist bei dieser Wahl noch einmal um mehr als 20 000 gestiegen. Dass sich vor einigen Wahllokalen Schlangen bildeten habe daran gelegen, dass es aufgrund der Hygieneregeln langsamer vorangehe, so Kupferschmidt. Weniger Wahllokale gab es nicht, das wäre mit Blick auf die aktuelle Situation auch nicht sinnvoll: „Wir sind ganz bewusst bei 172 geblieben, um mehr Spielraum zu haben, damit die Leute sich nicht so lange an einem Ort aufhalten.“ Für die personelle Verstärkung sowohl bei der Brief- als auch bei der Urnenwahl wurden 500 zusätzliche ehrenamtliche Helfer benötigt. Insgesamt seien circa 3000 Wahlhelfer im Einsatz gewesen.