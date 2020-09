Für Lewe geht es um alles

Der strahlende Shootingstar ist am Ende selbst überrascht: Peter Todeskino, grüner Oberbürgermeisterkandidat, hat seine Urlaubstage für den Wahlkampf bereits verbraucht. Jetzt fordert er Amtsinhaber Markus Lewe ( CDU ) in einem Duell auf Augenhöhe heraus. Lewe, der vor allem auf Vertrauen und Pragmatismus setzt, holt am Sonntag 15 Prozentpunkte mehr. Er muss aber angesichts des bundesweit grünen Aufwinds und der diesmal acht Gegenkandidaten zum ersten Mal in einer Stichwahl um sein Amt fürchten. Zumal sich der Jurist Todeskino mit seiner Bürgermeistererfahrung in Kiel als durchsetzungsstarke Alternative präsentiert und mit dem plakativen Wahlversprechen, die Innenstadt autofrei zu gestalten, punktet.

Die SPD , die kein einziges Direktmandat für den Rat holen kann, und ihr OB-Kandidat Dr. Michael Jung erleiden mit dem schlechtesten Kommunalwahlergebnis überhaupt eine schwere Niederlage. Sie gehen im bundesweiten Negativtrend unter.

Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in Münster

CDU und Grüne, bis zum großen Knall vor wenigen Wochen Bündnispartner, liefern sich bei der Ratswahl ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Grünen holen zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl über 30 Prozent und bis auf Düesberg sämtliche Direktmandate im Stadtbezirk Mitte – insgesamt 14. Die CDU enttäuscht. Sie hat zwar mit 32,7 Prozent die Nase vorne, verliert aber die Innenstadt. Verlassen kann sie sich auf die Außenstadtteile.

Der schwarz-grüne Zweikampf spitzt sich am übernächsten Sonntag zu – in der Stichwahl um das OB-Amt. Wahlentscheidend werden die Empfehlungen der anderen Parteien sein, die damit im Gegenzug die zukünftige Ratsmehrheit verbinden. Und da wird der Wahlverlierer SPD auf einmal für alle wieder attraktiv.