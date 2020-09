Enttäuscht über das Abschneiden seiner Genossen zeigte sich am Wahlabend der Chef der Münsterland-SPD, Bernhard Daldrup. „Ich finde es traurig, dass wir vom allgemeinen Trend stärker betroffen sind als die CDU und mit über sieben Prozent deutlich stärkere Verluste eingefahren haben“, sagte der Bundestagsabgeordnete aus Sendenhorst. Ein Grund für ihn: Die SPD spiele landes­politisch leider keine hin­reichend wahrnehmbare Rolle. Der Erfolg der Grünen sei stark zulasten der SPD gegangen.

Maria Klein-Schmeink, Bundestagsabgeordnete der Grünen und vor fünf Jahren noch selbst Kandidatin in Münster, freute sich am Abend über das „sehr er­mutigende Wahlergebnis“ nicht nur in Münster, sondern auch in Städten wie Telgte und Havixbeck. Das zeige die mittlerweile hohe Akzeptanz ihrer Partie. Wähler würden verstehen, dass Klimapolitik ein brennendes Thema sei. Die „vielen konkreten Vorschläge“ der Grünen würden den Menschen helfen, etwas zu tun.

Zufrieden zeigte sich auch der CDU-Bezirksvorsitzende Karl-Josef Laumann. „Die CDU ist im Münsterland mit Abstand die stärkste Partei“, sagte er. In den Kreisen Coesfeld, Warendorf und Borken hätten die CDU-Landratskandidaten hervorragende Ergebnisse erzielt – „sie sind weit über die Grenzen der CDU-Klientel anerkannt“, so der NRW-Gesundheitsminister.Dennoch müsse man mit Demut anerkennen, dass ei­ne Kommunalwahl vor allem eine Personenwahl sei, die nach eigenen Gesetzen funktioniere. Trotzdem habe „diesmal auch der Rückenwind aus Berlin geholfen“.