Münster bereitet sich auf Stichwahl vor

Als am gestrigen Wahlsonntag um 22.09 Uhr der letzte Stimmbezirk ausgezählt war, stand es fest: Bei der Wahl zum Oberbürgermeister konnte keiner der neun Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinen. Nach den Vorgaben des Kommunalwahlgesetzes muss eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen entscheiden.

Somit stellen sich der amtierende Oberbürgermeister Markus Lewe (auf ihn entfielen 68.817 Stimmen) und der Jurist Peter Todeskino (43.978) am 27. September (Sonntag) erneut zur Wahl. Im städtischen Wahlamt haben die Vorbereitungen für diese Stichwahl bereits begonnen.

Münster wählt am 27. September erneut

Alle Bürgerinnen und Bürger, die am 13. September bei der Kommunalwahl wahlberechtigt waren, sind auch zur Stichwahl zugelassen. Die alten Wahlbenachrichtigungen sind weiterhin gültig, zur Stimmabgabe geht es in zwei Wochen in das gleiche Wahllokal. Auch wer seine Benachrichtigung nicht mehr zur Hand hat, darf abstimmen: In diesem Fall genügt die Vorlage des Personalausweises. Geöffnet sind die Wahllokale am 27. September von 8 bis 18 Uhr.

So funktioniert die Briefwahl

Wer vorsorglich für die Stichwahl bereits die Briefwahlunterlagen beantragt hat, bekommt sie unaufgefordert zugesandt. Ab Donnerstag (17. September) gibt die Stadt die Briefwahlunterlagen in die Post.

Wahlberechtigte, die erstmals von der Briefwahl Gebrauch machen möchten, haben zwei Optionen: Sie können die Unterlagen entweder persönlich in den beiden Hauptwahlwahlbüros im Stadthaus 1, Klemensstraße, oder in der VHS im Aegidiimarkt, ab Freitag (18. September) beantragen (Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, am Samstag, 19. September, 8 bis 16 Uhr) oder den Wahlschein zuvor schon ab Mittwoch, 16. September, online unter www.stadt-muenster.de/wahlen anfordern.