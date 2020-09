Todeskino schaltet vor Stichwahl auf Angriffsmodus

Die aktuelle Amtszeit von Oberbürgermeister Markus Lewe endet am 31. Oktober. „Bei der Stichwahl in knapp zwei Wochen wird entweder ein politischer Wettbewerber zum Oberbürgermeister gewählt, der dann ab 1. November 2020 die Verantwortung übernimmt, oder die Münsteranerinnen und Münsteraner sprechen mir erneut das Vertrauen aus, und ich bleibe Oberbürgermeister von Münster“, wird Lewe in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Eine Stichwahl wird erforderlich, wenn alle Bewerber unter 50 Prozent bleiben. „Ich habe diese Bedingungen nicht zu kommentieren, sondern mich ihnen zu stellen“, so Lewe.