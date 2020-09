Stadtrat wird weiblicher und ein bisschen älter

Wer sich die Konterfeis des neuen Stadtrats anschaut könnte auf den ersten Blick meinen, der Rat sei jünger geworden. Jede Menge junger Gesichter blicken einem entgegen, während sichtbar Ältere nur vereinzelt abgebildet sind.

Doch der Schein trügt, denn im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014 ist der Altersdurchschnitt aller Ratsmitglieder um über ein Jahr gestiegen, von 48,2 auf 49,4 Jahre. Zugelegt hat besonders die CDU (2020: 53,1), deren künftige Ratsmitglieder im Durchschnitt zwei Jahre älter sind als jene vor sechs Jahren. Die Ratsmitglieder von SPD (45,2) und Grünen (48,3) sind im Durchschnitt um ein halbes Jahr älter als zuvor. Die FDP hat ihr Alter gehalten (56,7), während die Linke ganze sechs Jahre im Durchschnitt zugelegt hat (48).

Die Jüngste und der Älteste im Rat

Zwischen dem jüngsten Ratsmitglied, Jule Heinz-Fischer (Grüne, Jahrgang 1998, Studentin) und dem ältesten, Heinrich Götting (FDP, 1949, Kunsthändler) liegen ganze 49 Jahre. Heinz-Fischer, die sich in der Altstadt mit knapp 35 Prozent der Stimmen ein Direktmandat gesichert hat, will sich besonders für die Klimaneutralität der Stadt sowie für eine autofreie Altstadt einsetzen. „Das kann ganz viel Lebensqualität bringen“, sagt sie. Über den Grünen-Wahlerfolg und ihren Einzug in den Stadtrat ist sie „total zufrieden und glücklich“.

Götting ist politisch kein Unbekannter und war bereits von 1984 bis 1994 im Rat der Stadt aktiv. Er ist zufrieden, dass die FDP ihr „Minimalziel“ der Fraktionsstärke erreicht hat und will sich besonders im Kulturausschuss einbringen und an der Haushaltsfinanzierung mitarbeiten. „Ich habe jetzt mehr Zeit und fühle mich auch mit 71 noch total fit.“

Frauenanteil im Rat ist gestiegen

Während sich das durchschnittliche Ratsalter um ein Jahr erhöht hat, ist der Anteil an Frauen im Stadtrat von 32 auf 39 Prozent gestiegen. Während SPD, Grüne und Linke schon zuvor ihre Listen paritätisch besetzt und dadurch für den größten Frauenanteil im Rat gesorgt haben, hat die CDU bei dieser Ratswahl zumindest teilweise nachgezogen. Der Anteil ihrer weiblichen Rats-Abgeordneten ist von 12 auf 32 Prozent, beziehungsweise von drei auf sieben weibliche Ratsmitglieder gestiegen.

Auch anderen Parteien haben ihre Liste paritätisch besetzt, doch dort standen jeweils männliche Bewerber auf Listenplatz 1, und bis auf Volt konnte keine der Parteien mehr als einen Sitz gewinnen. Da die erste (und einzige) Frau bei der FDP erst auf Listenplatz 15 geführt wurde, ist die Partei nur mit Männern im Rat vertreten.

Als Vergleichswerte wurden die Ergebnisse der vergangenen Ratswahl im Jahre 2014 genommen. Zwischenzeitliche personelle Veränderungen während der letzten Wahlperiode wurden nicht berücksichtigt.