Der hohe Stimmenzuwachs der Grünen bei der Ratswahl erklärt sich auch aus der hohen Wahlbeteiligung in jenen Innenstadt-Stimmbezirken der Stadt, wo die Grünen ohnehin stark sind. Bestes Beispiel in Münster ist das Kreuzviertel. Hier gingen mit 73,5 Prozent in ganz Münster die meisten Wahlberechtigten zur Wahl. Der Anteil der Grünen ist ebenfalls in ganz Münster der höchste: 41 Prozent.

Wahlbeteiligung bei 63 Prozent

Insgesamt stimmten in Münster 63 Prozent der Wahlberechtigten ab – mehr als bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 (59,7 Prozent). Angesichts der Einschränkungen im Wahlkampf und bei der Wahl selbst durch die Corona-Schutzregeln eine überraschende Steigerung. Ein Blick auf die jeweilige Wahlbeteiligung in den einzelnen Stimmbezirken zeigt aber auch sehr deutlich: Die Chance zur demokratischen Teilhabe wird innerhalb der Stadt sehr unterschiedlich intensiv wahrgenommen.

Wenige Wähler in Coerde

Der Bezirk Coerde trägt mit 38 Prozent Wahlbeteiligung in Münster die rote Laterne - und zwar mit großem Abstand. In Stimmbezirken mit ähnlicher Sozialstruktur wie Kinderhaus-West (51 Prozent) oder Berg Fidel (50 Prozent) beteiligten sich deutlich mehr Menschen an der Abstimmung.

Allerdings: Gemessen mit dem Gesamtergebnis in ganz NRW (51,5 Prozent) waren die Münsteraner bei der Wahl deutlich reger. In Duisburg, wo landesweit die wenigsten Menschen wählten, lag die Wahlbeteiligung stadtweit bei 39 Prozent.