Stichwahl live: Peter Horstmann wird neuer Bürgermeister in Warendorf

kam Peter Horstmann (Einzelbewerber) auf 49,5 Prozent der Stimmen, Einzelbewerber Axel Linke holte 29,9 Prozent. Peter Huerkamp (Einzelbewerber) schied mit 20,5 Prozent aus. Zahlreiche Wahlempfehlungen für Peter Horstmann: SPD, Grüne, FWG, Die Linken und Die Partei sowie der ausgeschiedene Kandidat Peter Huerkamp unterstützen den parteilosen Kandidaten. CDU-Mann Axel Linke erhielt im Vorfeld Unterstützung von der FDP.

+++ 20:00 Uhr: Livestream +++

In einem Livestream werden jetzt Reaktionen zu den Wahlergebnissen zusammengetragen. Auch die Kandidaten kommen zu Wort. Der scheidende Bürgermeister Axel Linke betont: „Es war mir eine Freude und Ehre, Bürgermeister dieser Stadt zu sein!“ Sein Nachfolger übernehme ein gut bestelltes Feld. Das habe er vor fünf Jahren nicht behaupten können. Wahlsieger Peter Horstmann sagt, dass er ein „sehr zugewandter Bürgermeister sein will.“

+++ 19:54 Uhr: Linke führt Verluste auf B64n zurück +++

Auch der unterlegene Axel Linke ist im Rathaus. Er führt seine Stimmverluste im wesentlichen auf das Thema B64n zurück. Das habe vieles in seinen fünf Amtsjahren Erreichte überlagert. Was er jetzt beruflich tut, wisse er nicht. Er gratuliert Peter Horstmann: „Herzlichen Glückwunsch und ein glückliches Händchen!“ Horstmann: „Danke, ich kanns gebrauchen!“

Peter Horstmann (l.) wird Anfang November in sein Amt eingeführt, das er von Axel Linke übernimmt. Foto: Joke Brocker

+++ 19:42 Uhr: Applaus für Horstmann +++

Peter Horstmann, der neue Bürgermeister Warendorfs, ist eingetroffen. Seine Unterstützer empfingen ihn vorm Gebäude mit minutenlangem Klatschen.

Warendorfs neuer Bürgermeister Peter Horstmann Foto: Joke Brocker

+++ 19:25 Uhr: Peter Horstmann gewinnt die Stichwahl ++

Mit 76,1 % hat Einzelbewerber Peter Horstmann die Stichwahl gewonnen und löst Axel Linke als Bürgermeister von Warendorf ab.

+++ 19:10 Uhr: Nur noch ein Wahlbezirk +++

In Warendorf fehlt nur noch ein Bezirk - das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Freckenhorst. Der Geburtsort von Peter Horstmann...

+++ 19:00 Uhr: Knapp 8000 Stimmen Vorsprung +++

Axel Linkes Herausforderer Peter Horstmann will um 19.30 Uhr ins Rathaus kommen. Der Sieg ist ihm nicht mehr zu nehmen.

+++ 18:50 Uhr: Klare Angelegenheit +++

13 von 20 Ergebnissen liegen jetzt vor. Mit 78,25 Prozent liegt Horstmann vorne. Ein deutlicher Vorsprung, den Bürgermeister Axel Linke kaum noch aufholen kann.

+++ 18:40 Uhr: Horstmann weiter vorne +++

Nach 5 von 20 Ergebnissen hat Horstmann fast 78 Prozent. Im Saal des Historischen Rathauses sind derzeit nur wenige Verwaltungsmitarbeiter und Medienvertreter.

+++ 18:29 Uhr: Horstmann im ersten Wahlbezirk klar vorne +++

Im ersten ausgezählten Wahlbezirk hat Peter Horstmann 75 Prozent der Stimmen bekommen. In Hoetmar hatten, wie Andrea Ohlmeier, Franziska Schweck und Manfred Trenkpohl zu berichten wussten, bis zum Sonntagmittag knapp 240 Wähler im Wahlbüro Dechant-Wessing-Schule den Urnengang angetreten.

Wahllokal Foto: Joke Brocker

+++ 18.07 Uhr: Virtuelle Schlammschlacht im Vorfeld +++

Der amtierende Bürgermeister wandte sich eine Woche vor der Wahl in einem persönlichen Brief an die Bürger Warendorfs. Die persönlichen Worte auf Papier haben in der Stadt und in den sozialen Netzwerken unterschiedliche Redaktionen ausgelöst. Die Bürgermeisterwahl ist längst zur virtuellen Schlammschlacht geworden. „Ein weißes Blatt Papier ist die beste Basis, um seine Gedanken zu sortieren“, schreibt Linke gleich am Anfang des Briefes, der an Haushaltungen verteilt wurde. Später räumt er Fehler ein, ist aber auch nach wie vor stolz auf Erreichtes: „Ich bin stolz, dass wir große Schritte gemacht haben. Wir haben in fünf Jahren Vieles erreicht und für die Zukunft Warendorfs angestoßen.“ Wie schon auf der Facebookseite des Bürgermeisters gesteht Axel Linke „unbeabsichtigte Fehler im Wahlkampf“ ein. Dazu stehe er und er würde heute „anders handeln“. Ihm sei bewusst, dass diese Einsicht spät komme. Das Wahlergebnis vom 13. September habe dem Bürgermeister „unerwartet hart gezeigt, dass sich meine Wahrnehmung grundlegend von der vieler Wählerinnen und Wähler unterscheidet.“

+++ 18:00 Uhr: Auszählung beginnt +++

Die Wahllokale sind geschlossen, die Auszählung beginnt. Jetzt wird es spannend.

+++ 17.55 Uhr: Etwas schwächere Wahlbeteiligung +++

Kurz vor Schließung der Wahllokale eine erste Tendenz in Warendorf: Nach Beobachtung der Wahlleitung scheint die Beteiligung etwas schwächer zu sein als vor zwei Wochen. Die Quote der Briefwähler steuerte zuletzt auf die 9000er Marke zu. Freitag waren es 8978 gewesen.

+++ 17.50 Uhr: Live-Übertragung aus dem Sophiensaal +++

Wahlberechtigt sind heute knapp 31.000 Warendorfer, aufgerufen, den neuen Bürgermeister zu wählen. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, gibt es eine Live-Übertragung aus dem Warendorfer Sophiensaal. Mit Spannung werden die ersten Ergebnisse aus den 20 Wahllokalen erwartet. Gibt es eine erste Tendenz? Konnte Axel Linke, der amtierende Bürgermeister, der die Wähler vor der Stichwahl noch einmal persönlich angeschrieben hatte, sein Wahldebakel vom 13. September verbessern, womöglich sogar Horstmann noch überholen? Oder wird Horstmann erneut als klarer Sieger hervorgehen? Axel Linke muss weiter zittern. Die Kandidaten für das Bürgermeisteramt und ihre Unterstützer werden ab 19 Uhr im Sophiensaal erwartet. Aufgrund der Corona-Schutzregeln ist nur eine begrenzte Zuschauerzahl im Sophiensaal zugelassen.

+++ 17.45 Uhr: Huerkamp unterstützt Horstmann +++

Mit Spannung wird die heutige Stichwahl erwartet: Horstmann, der von SPD, Grüne, FWG, Die Linken und Die Partei unterstützt wird, geht als klarer Favorit ins Rennen. Der dritte Bürgermeisterkandidat, Peter Huerkamp (parteilos), der am 13. September mit 20,5 Prozent der Stimmen ein respektables Ergebnis einfuhr, unterstützt Horstmann bei der Stichwahl. Immerhin sind 4000 Stimmen neu zu vergeben. Eine Zitterpartei bleibt die Wahl für Axel Linke. Muss der 54-Jährige nach nur fünf Jahren den Bürgermeistersessel räumen? Schafft der 33-jährige Horstmann die Sensation?

+++ 17.30 Uhr: Im ersten Durchgang knapp an der Sensation vorbei +++

Ganz knapp an einer Sensation war die Bürgermeisterwahl am 13. September in Warendorf vorbeigerauscht. Herausforderer Peter Horstmann (parteilos) hat es am Ende nicht geschafft, die 50-Prozent-Hürde zu überspringen. Nach Auszählung aller 20 Wahlbezirke landete der 33-jährige Verwaltungsjurist der Bezirksregierung Münster und gebürtige Freckenhorster bei 49,5 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Axel Linke ( CDU ) bescherte er ein erdrutschartiges Ergebnis: 29,9 Prozent. Damit hatte der Bürgermeister, der von CDU und FDP getragen wird, nicht gerechnet.

+++ CDU bei der Ratswahl in Warendorf am stärksten +++

Mit 38 Prozent überstieg das Ergebnis der CDU bei der Ratswahl in Warendorf das des christdemokratischen Bürgermeisters Linke (knapp 30 Prozent) deutlich. SPD und Grüne waren fast gleichauf.