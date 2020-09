Der wiedergewählte Markus Lewe ist der zwölfte Oberbürgermeister der Stadt Münster seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges . Alle Stadtoberhäupter hatten bislang ein CDU-Parteibuch mit Ausnahme von Dr. Wilhelm Siehoff und Marion Tüns . Siehoff regierte 1946 sowie 1951-52 und gehörte dem Zentrum an, Marion Tüns ist Sozialdemokratin und stand von 1994 bis 1999 an der Spitze eines rot-grünen Ratsbündnisses.

Bis einschließlich der Regentschaft von Dr. Jörg Twenhöfen (1984-1994) waren Münsters Nachkriegsoberbürgermeister ehrenamtlich aktiv. Die Gemeindeordnung von NRW sah eine Trennung der Macht in einen hauptamtlichen Oberstadtdirektor und einen ehrenamtlichen Oberbürgermeister, der vom Rat gewählt wurde.

Zweite Stichwahl seit 1999 in Münster

Das änderte sich in den 1990er-Jahren. Marion Tüns trat ihr Amt als ehrenamtliche Oberbürgermeisterin an. Als dann aber der amtierende Oberstadtdirektor Dr. Tilman Pünder in den Ruhestand ging, wählte die rot-grüne Ratsmehrheit Tüns zur hauptamtlichen Oberbürgermeisterin.

1999 hatten die Münsteraner zum ersten Mal die Möglichkeit, den hauptamtlichen Oberbürgermeister direkt zu wählen. Der CDU-Bewerber Dr. Berthold Tillmann, bis dahin Kämmerer der Stadt, setzte sich gegen die Amtsinhaberin Tüns durch.

Die jetzige Wahl war die fünfte Direktwahl seit 1999, zum zweiten Mal wurde eine Stichwahl erforderlich. 2004 zwang SPD-Herausforderer Christoph Strässer, Amtsinhaber Berthold Tillmann in die Stichwahl zu zwingen .

Lewes Amtszeit geht bis 2025. Dann wäre er der Oberbürgermeister mit der längsten Amtszeit. Doch in Münsters Rat hat die CDU keine Mehrheit, muss auf eine schwierige Bündnissuche gehen. „ Die kommende Amtszeit wird eine große Herausforderung . Noch mehr als die beiden zuvor“, sagte Lewe bereits am Wahlabend voraus.