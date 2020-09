Am Ende stimmten immerhin 62 824 Münsteranerinnen und Münsteraner bei der Stichwahl für Peter Todeskino , zum ganz großen Coup hat es allerdings dennoch nicht gereicht.

Sind Sie nach der Niederlage enttäuscht?

Todeskino: Ich hätte natürlich gerne gewonnen, aber ich bin nicht enttäuscht. Auf das Ergebnis kann ich stolz sein. Markus Lewe hat seine Anhänger am Ende offenbar besser mobilisiert. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Ich hoffe er hat die Kraft, die Stadt auch in den nächsten fünf Jahren zu regieren.

Hätten Sie vor einigen Wochen mit so einem knappen Ergebnis gerechnet?

Todeskino: Ehrlich gesagt: nein.

Können Sie schon sagen, was am Ende ausschlaggebend für die Niederlage war?

Todeskino: Nein, für eine Analyse ist es noch zu früh. Unser Team hat jedenfalls hart gearbeitet. Dafür danke ich allen Unterstützerinnen und Unterstützern ausdrücklich.

Was bedeutet das Ergebnis für Ihre persönliche, politische Zukunft in Münster?

Todeskino: Das bedeutet, dass ich morgen um 9 Uhr wieder zur Arbeit gehe. Ich habe diesen Wahlkampf als Ehrenamtler gemacht und habe Urlaub dafür genommen. Ab morgen geht es in meinem Job weiter.