CDU-Niederlagen bei Stichwahlen im Münsterland

In vielen Orten des Münsterlands stehen die Zeichen auf Veränderung – und das nicht nur, weil einige Bürgermeister nicht mehr angetreten waren. In Warendorf und Ochtrup wurden die Amtsinhaber bei der Stichwahl am Sonntag abgewählt – und das jeweils mit einer sehr deutlichen Mehrheit. In anderen Städten und Gemeinden lieferten sich die Kontrahenten äußerst knappe Kopf-an-Kopf-Rennen, die bis zum Schluss offen schienen.

Neben der Oberbürgermeisterwahl in Münster und dem Kreis Steinfurt, wo der Landrat gewählt wurde, gab es in acht Orten Stichwahlen. Ergebnis: Drei Siege für Kandidaten der Grünen, zwei für Parteilose, zwei für die SPD und einer für die CDU .

Altenberge wählt grün

16 Jahre lang war CDU-Mann Jochen Paus Bürgermeister von Altenberge. Sein Nachfolger trägt eine deutlich andere Farbe: Der Grüne Karl Reinke gewann am Sonntagabend die Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Sebastian Nebel knapp, aber eindeutig mit 52,35 Prozent. Schon der erste Wahlgang war denkbar eng ausgegangen. Der partei­lose Ex-CDUler Guido Roters schied mit 30,3 Prozent aus, in die Stichwahl zogen zwei nahezu punktgleiche Kandidaten ein: Sebastian Nebel hatte 35,6 Prozent erzielt, der Grüne Karl Reinke 34,1 Prozent.

Emsdetten: Grüner folgt auf CDU-Bürgermeister

Nach 21 Jahren mit CDU-Bürgermeister Georg Moenikes zieht Emsdetten nach links: CDU-Kandidat Stefan Ahmann kam im ersten Wahlgang gerade mal auf 15,45 Prozent. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums holten die Grünen erstmals Direktmandate – und dann gleich zwölf. In der Stichwahl trafen Thomas Kock (SPD) und Oliver Kellner (Grüne) aufeinander. Den Wählern war der SPD-Mann offenbar noch nicht Neubeginn genug: Sie stimmten zu 56,99 Prozent für den Grünen Oliver Kellner.

Greven: Ein Zugezogener übernimmt

Die Wahl war spannend bis zum Schluss: Würde sich der Grevener SPD-Kandidat Christian Krieges­kotte (33,09 % im ersten Durchgang) oder der von der CDU angeheuerte Dietrich Aden (44,41 %) durchsetzen? Er war bislang persönlicher Referent von Coesfelds Landrat Schulze Pellengahr und erst für den Wahlkampf nach Greven gezogen. In der Stichwahl setzte sich der 32-jährige Aden mit 55,45 Prozent durch und wird Nachfolger des SPD-Bürgermeisters Peter Vennemeyer, der seit 2007 im Amt und nicht mehr angetreten war.

Havixbeck: 93 Stimmen geben den Ausschlag

Knapper kann es kaum gehen: Bei der Stichwahl in Havixbeck lagen die Bewerber zeitweise nicht mal einen halben Prozentpunkt auseinander. Am Ende setzte sich der Grüne Jörn Möltgen durch – mit 50,74 Prozent der Stimmen, gerade mal 93 Stimmen mehr als CDU-Kandidat Thorsten Webering. Ein Neubeginn wäre es so oder so geworden: Elf Jahre hatte der Parteilose Klaus Gromöller im Havixbecker Bürgermeister-Sessel gesessen, auf eine dritte Amtszeit verzichtete er. Ein SPD-Kandidat war im ersten Wahlgang gescheitert.

Legden: Fachbereichsleiter wird Bürgermeister

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen lagen Bernhard Laukötter (CDU) und Einzelbewerber Dieter Berkemeier nur 80 Stimmen auseinander: Laukötter kam auf 43,2 Prozent, sein unabhängiger Herausforderer Dieter Berkemeier, der von der SPD unterstützt wurde, schaffte 41,2 Prozent. In der Stichwahl setzte sich Berkemeier klar durch und bekam 55,1 Prozent der Stimmen. Den Arbeitsweg kennt er schon: Der neue Bürgermeister ist bislang Leiter des Fachbereichs 1 (Bürgerservice und Soziales, Jobcenter, Asylangelegenheiten).

Neuenkirchen: Erneut ein bitterer Tag für die CDU

Die CDU holte in Neuenkirchen vor zwei Wochen alle Wahlkreise, verlor aber die absolute Mehrheit im Rat – und auch ihr Bürgermeisterkandidat Daniel Feiting tat sich schwer, er kam im ersten Wahlgang auf 29,2 Prozent. Der Trend setzte sich in der Stichwahl fort: Der parteilose Willi Brüning, der mit der erklärten Unterstützung von SPD und FDP angetreten war und schon im ersten Durchgang stolze 45,7 Prozent holte, hat die Wahl ganz klar gewonnen. Er kam an diesem Sonntag auf 68,08 Prozent der Stimmen und zieht als neuer Bürgermeister ins Rathaus ein.

Ochtrup: CDU-Aussteigerin gelingt der Coup

Ihre Kandidatur kam überraschend – das Ergebnis in der Stichwahl aber war deutlich : Christa Lenderich, bislang CDU-Ratsmitglied und seit 23 Jahren Ochtrups stellvertretende Bürgermeisterin, bekam 64,74 Prozent der Wählerstimmen und überließ dem bisherigen Amts­inhaber Kai Hutzenlaub nur magere 35,26 Prozent. Lenderich war für die Bürgermeister-Kandidatur aus der CDU ausgetreten und zog als Parteilose in den Wahlkampf, unterstützt von den Freien Wählern. Schon im ersten Wahlgang hatte sie mit 45,83 Prozent geführt.

Warendorf: Amtsinhaber ist chancenlos

Die Warendorfer Wähler haben ihren Bürgermeister abgewatscht: Axel Linke, der von der CDU und der FDP gestützt wurde, kam bei der Stichwahl nicht über dürftige 23,9 Prozent hinaus. Er war seit fünf Jahren im Amt. Strahlender Gewinner und neuer Bürgermeister ist der parteilose Peter Horstmann . Der 33-Jährige hätte seinen Vorgänger schon im ersten Wahlgang fast direkt aus dem Amt gekegelt. Nur ein halber Prozentpunkt fehlte ihm vor zwei Wochen zur absoluten Mehrheit. Jetzt kam er auf 76,10 Prozent.

Kreis Steinfurt: CDU-Kandidat deklassiert

Fast genauso klar fiel das Ergebnis der Landratswahl im Kreis Steinfurt aus. Dort sicherte sich der parteilose Kandidat Martin Sommer mehr als doppelt so viele Stimmen wie der CDU-Kandidat Mathias Krümpel. Damit konnte Sommer das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang drehen, in dem Krümpel noch vorn gelegen hatte. Sommer schrieb damit im Kreis Steinfurt Geschichte: Er ist dort der erste parteilose Landrat.

Oberbürgermeisterwahl in Münster: Lewe knapp vor Todeskino

Am Ende eines nervenaufreibenden Stimmenauszählens stand gegen 19.15 Uhr fest: Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) konnte sich bei der kommunalen Stichwahl in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den grünen Herausforderer Peter Todeskino durchsetzen . Auf den Amtsinhaber entfielen am Wahlsonntag 52,6 Prozent der Stimmen. Todeskino, der von der SPD unterstützt wurde, kam auf 47,4 Prozent. Das Ergebnis spiegelt die Verhältnisse im Rat der Stadt wider: Auch dort liegt die CDU nur knapp vor den Grünen.