Am Montag, dem 22.04.2019, betrat ein noch unbekannter Täter gegen 20.30 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Widukindstraße. Er bedrohte die Angestellte mit einem langen Küchenmesser und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Die Geschädigte kam der Forderung nach und der Täter flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Oldenkotter Straße.

Der Täter hatte sich mit einem Schal maskiert, war jedoch vor und nach der Tat ohne Maskierung gesehen worden. Er wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 - 40 Jahre alt und circa 185 cm groß, hagere Gestalt, schmale Lippen, tiefe Falten im Nasenbereich, helle Haut, vermutlich helle Haare. Er sprach deutsch ohne auffälligen Akzent und wirkte ungesund. Bekleidet war er mit einer hellen Jeanshose, einem dunklen Kapuzenoberteil und einem blauen Schal. Er fuhr ein dunkles Damenrad (Pedelec, Batterie im Bereich des hinteren Gepäckträgers).

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).