Gescher -

[Aktualisiert: 15.20 Uhr] Auf dem Außengelände am Raiffeisenmarkt in Gescher ist es am Dienstagvormittag zu einer Verpuffung gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt – sie mussten mit dem Rettungswagen in die Krankenhäuser Stadtlohn und Ahaus gebracht werden.