Auf dem Betriebsgelände am Raiffeisenmarkt in Gescher ist es am Dienstag gegen 11.35 Uhr zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt – sie mussten mit dem Rettungswagen in die Krankenhäuser Stadtlohn und Ahaus gebracht werden.

Feuerwehr und Rettungskräfte wurden wenige Minuten später alarmiert und waren rasch mit einem Großaufgebot vor Ort, nachdem zunächst die Explosion einer Tankstelle an der Raiffeisenstraße gemeldet worden war. Tatsächlich handelte es sich um einen Kraftstoff-Behälter, der explodiert war.

Mitarbeiterin schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatte sich Gas in der circa 200 Liter fassenden Tankvorrichtung für Zweitakter-Gemisch gebildet und entzündet, als der Verschluss mit einer Flex geöffnet werden sollte. Bei der Explosion erlitt eine 22-jährige Mitarbeiterin schwere Verletzungen, ein 21-jähriger und eine 20-Jährige Beschäftigte wurden leicht verletzt. Die gegenüber liegende Tankstelle war von der Explosion nicht betroffen.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der Verletzten. Das Gelände wurde auf weitere brennbare Gase abgesucht. Der Raiffeisenmarkt wurde geräumt und blieb für den Rest des Tages geschlossen.

Am Gebäude entstand nach Auskunft von Einsatzleiter Stefan Theßeling leichter Sachschaden – einige Scheiben waren geborsten und sollten im Tagesverlauf durch eine Notverglasung ersetzt werden. Feuerwehr und DRK waren noch bis circa 13.30 Uhr vor Ort und kümmerten sich um die Raiffeisen-Mitarbeiter. „Die müssen erst einmal zur Ruhe kommen“, so Stadtbrandinspektor Christian Nolte. Die Wehr übergab die Einsatzstelle schließlich an die Kriminalpolizei.