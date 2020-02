Der Vorfall ereignete sich nach Bericht der Polizei am Montag (9.2.) in einer Wohnung an der Neustraße in Vreden. Opfer des Messerangriffs war ein 18-Jähriger. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen suchte der mutmaßliche Täter aus Vreden das spätere Opfer am Vormittag in der Wohnung eines Freundes auf und fügte ihm dort völlig unvermittelt die Stichverletzungen zu.

Unmittelbar danach flüchtete er zu Fuß. Der verletzte 18-Jährige wurde zunächst von einem Arzt behandelt, der ihn anschließend direkt in ein Krankenhaus bringen ließ.

Der Auslöser der Gewalteskalation

Polizisten gelang es wenig später, den Flüchtigen im Vredener Stadtgebiet festzunehmen. Der Tatverdächtige blieb einen Tag in Polizeigewahrsam und wurde Dienstag vorerst auf freien Fuß gesetzt.

Auslöser für die Messerattacke war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein vorausgegangener Streit. Die Ermittlungen dauern an.