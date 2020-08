Coronavirus: Große Testungsaktion in Heek

Aufgrund der Coronavirus-Infektion einer älteren Person aus Heek ist dort und in Legden am Freitag und Samstag auf Veranlassung von Landrat Dr. Kai Zwicker vom DRK eine große Testungsaktion durchgeführt worden. Das Kreisgesundheitsamt hatte zuvor das gesamte Umfeld der Infizierten ermittelt. Dazu gehört auch eine Senioreneinrichtung in Legden, in der sich die betroffene Person zeitweilig aufgehalten hatte. Dort nahmen neun DRK-Einsatzkräfte am Samstagnachmittag bis in den Abend hinein von insgesamt 142 Bewohnern und Mitarbeitern Abstrichproben. Die Testungen seien reibungslos verlaufen, teilte anschließend DRK-Einsatzleiter Jürgen Rave mit. Die Laborbefunde erwartet das Kreisgesundheitsamt nun Anfang der neuen Woche.

Hinweis für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten:

Seit Samstag, 1. August, sind Corona-Tests nicht nur für Einreisende aus vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebieten (eine aktuelle Liste der Risikogebiete findet sich hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) kostenfrei, sondern nunmehr kann sich auch jeder, der aus anderen Ländern nach Deutschland einreist, innerhalb von 72 Stunden kostenfrei testen lassen. In diesem Zusammenhang verweist der Kreis Borken auf eine dazu vom NRW-Gesundheitsministerium am Samstag erfolgte Klarstellung: Für diese Tests sind nicht die Gesundheitsämter, sondern die Hausärztinnen/Hausärzte oder die Kassenärztlichen Vereinigungen die richtigen Ansprechpartner. Daher sollten sich Rückkehrer aus Nicht-Risikoländern, die sich für einen Test interessen, direkt an ihren Hausarzt oder die Kassenärztliche Vereinigung wenden.

Hinweis für Einreisende aus Risikogebieten:

Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind hingegen bei Einreise nach Deutschland weiterhin verpflichtet, sich unverzüglich in häusliche Isolation begeben und sofort beim Kreisgesundheitsamt zu melden. Wenn sie dann kein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache über einen negativen PCR-Corona-Abstrich vorlegen können, das höchstens 48 Stunden vor der Einreise erstellt wurde, müssen sie sich unverzüglich für 14 Tage in häusliche Isolation begeben. In diesem Zeitraum dürfen sie auch nicht Personen empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehören. Überdies sind sie verpflichtet, das Gesundheitsamt zu informieren, wenn bei ihnen Symptome auftreten, die auf das Coronavirus hindeuten (zum Beispiel Fieber, Husten, Atemnot).

Es gibt zwei Möglichkeiten, dem Kreisgesundheitsamt Borken die Rückkehr aus einem Risikogebiet zu melden:

per E-Mail an die Adresse: corona.reise@kreis-borken.de

oder

per Telefon an die Hotline des Kreises Borken mit der Rufnummer: 02861/681-1616 (montags bis freitags in der Zeit von 8:30 bis 12:30 Uhr)

Ihnen wird dann vom örtlichen Ordnungsamt auferlegt, dass sie zu Hause in häuslicher Absonderung bleiben müssen. Alternativ können sie sich auf das Coronavirus testen lassen – bei negativem Befund dürfen sie dann die Isolation verlassen. Dieser Test wird auf Anfrage vom Kreisgesundheitsamt veranlasst.