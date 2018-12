Dirk Wessendorf züchtet Larven der schwarzen Soldatenfliege

Es ist weder nass noch schleimig noch kribbelig, als die Hand in die Kiste mit den Abertausenden graubraunen Tierchen eintaucht: es fühlt sich nur trocken und etwas kalt an, weil die Larven eben noch in der Kühlung waren. Trotzdem umschleicht einen schon dann der Ekel, als die Fingerspitzen noch gar nicht das Gewusel in der Box berührt haben. Ein Ekel, der sich über Jahre entwickelt hat, fast allen kriechenden und zuckenden Tierchen gegenüber, die man sonst nur im Abfall, im Kompost oder unter modrigen Steinen vermutet. Ein Ekel, der uns bislang davon abhält, mit diesen Proteinbomben die wachsende Menschheit satt zu machen.

„Wir haben kein Ernährungsproblem“, sagt Dirk Wessendorf mit Nachdruck. „Wir machen uns ein solches Problem“, ist der Alstätter überzeugt. Der 46-Jährige weiß, wovon er spricht. Seit zehn Jahren züchtet er Larven der schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens), online verkauft er alles, was das Tier hergibt, von der Larve bis zur Puppenhülse. Mal lebend, mal vermahlen, mal getrocknet.

Wie das aussehen kann, zeigen die Vorratsgläser mit Bügelverschluss in seinem Büro an der Gronauer Straße. Darin zu sehen sind Puppenhülsen, Pellets, Kompost, Insektenmehl, Fliegen, Getreide, Häute. „Das Schöne bei der Larvenzucht ist: Es bleibt nichts über“, sagt Dirk Wessendorf. Selbst die Larvenhaut, die die Fliegen übrig lassen, wenn sie schlüpfen, eignet sich noch als Kompost.

Einen Haken hat das Ganze allerdings. Zumindest für jenen, der all das zum ersten Mal sieht und riecht. Es stinkt, sobald Dirk Wessendorf nur eines der Gläser öffnet. So sehr, dass man kurz zurückweicht, um wieder Frischluft atmen zu können. „So reagieren alle“, sagt Wessendorf dann und lacht. Mit der Zeit gewöhnt man sich wohl an den Geruch. Und den Ekel vor Insekten hat Wessendorf schon vor Jahren abgelegt.

Denn Geruch und Ekel beiseite, ist die Hermetia ein wahres Wunderinsekt. Die Larven sind voller Proteine, sie fressen alles, was in ihre Reichweite kommt und Massentierhaltung ist für sie keine Qual, sondern vielmehr eine Wohltat. Erst umgeben von Ihresgleichen fühlen sich die wechselwarmen Tiere richtig wohl, erst dann vermehren sie sich besonders gerne, wie Wessendorf sagt.

Dirk Wessendorf in seiner Versandhalle. Foto: Mareike Meiring

Das Problem: Nicht alle Wunder kann Wessendorf für sein Geschäft auch nutzen. „Für die menschliche Ernährung ist die Hermetia bislang gar nicht zulässig“, sagt er. Und auch an Schweine oder Hühner darf er das Insekt derzeit nicht verfüttern. Denn Nutztiere mit anderen Nutztieren zu füttern – wozu auch seine Larven zählen – ist seit dem BSE-Problem vor einigen Jahren in der EU verboten. Nur die Verfütterung an Nutzfische ist jetzt schon erlaubt. „Wir gehen aber davon aus, dass das bei Hühnern ab dem nächsten Jahr zulässig ist, bei Schweinen spätestens ab 2020.“

Doch da kommt ihm schon das nächste Hindernis in die Quere. Er darf seine Larven nur mit eingetragenen Futtermitteln füttern. Nicht mit Gemüseabfällen, nicht mit Kompost, nicht mit anderen Nährstoffen. „Dabei können sie alles verstoffwechseln – sogar Schimmel“, sagt er. Doch das dürfen die Larven eben nur dann, wenn sie nicht an jemanden oder an etwas verfüttert werden sollen. Also muss Wessendorf zu normalem Futter greifen – und das wiederum macht sein Endprodukt teurer. Zu teuer etwa für Landwirte, die auf jeden Cent achten müssen.

Seine Abnehmer sind daher andere: sogenannte Terrarianer etwa, die sich zu Hause Echsen, Schlangen oder Frösche halten. Oder Großabnehmer wie Zoos, die gleich zahlreiche Tiere aus der Terraristik zu versorgen haben.

Weniger bei der menschlichen Ernährung, dafür aber im Bereich des Hundefutters sieht Wessendorf dagegen noch enormes Wachstumspotenzial. Denn den Hunden schmecken die nussigen Larven besonders gut. Das Problem liegt vielmehr in dem inneren Schaudern der Menschen, wenn sie an die krabbelnden und kriechenden Tiere denken. „Die Verknüpfung von Insekt und ‚Igitt‘ ist bei vielen präsent“, sagt Dirk Wessendorf. Das führt dazu, dass Frauen, die laut Studien fast immer das Hundefutter kaufen, die Tüten aus dem krabbelnden Etwas lieber liegen lassen und stattdessen zu dem greifen, was sie längst kennen: Hundefutter aus Rind, Geflügel oder Lamm etwa.

Dabei gibt es kaum ein Tier, das proteinreicher ist als Wessendorfs Larven. Denn die Hermetia steckt ihre ganze Energie in die Larve, nur so klappt die Metamorphose, also die Verwandlung zur Fliege. Die Fliege selbst frisst dagegen gar nichts mehr – das Weibchen ist stattdessen allein damit beschäftigt, 500 bis 800 Eier in ihrem 14-tägigen Leben zu legen.

Würde irgendwann mal jedes Haustier mit den daraus schlüpfenden Larven gefüttert werden – „dann bliebe mehr Fleisch für die Menschen übrig“, meint Dirk Wessendorf. Und auf der Erde gäbe es ein Problem weniger.