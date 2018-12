Beim Wintergrillen hatte Dirk Wessendorf mal ein paar Larven für die Sänger des Chors „Bass und Bässer“ in die Pfanne gehauen. Direkt nach dem Hauptgang, als kuriosen Nachtisch quasi. Larven rein, kurz in Öl anbraten, nach zwei Minuten wieder raus: Die proteinreiche Kost war servierfertig. Probiert haben fast alle Sänger das knusprige Etwas. Richtig begeistern konnte Dirk Wessendorf die Sangesfreunde aber trotzdem nicht. Und der Alstätter glaubt nicht, dass sich das in naher Zukunft ändert. „Da reicht meine Generation nicht aus, um in diesem Bereich auf Akzeptanz in der breiten Bevölkerung zu stoßen“, schätzt Wessendorf.

Zwar gebe es ab und an junge Leute, die die Idee hipp finden und sich Burgerfrikadellen aus Mehlwürmern kaufen. „Aber nicht als Lebensmittel für jeden Tag“, glaubt der Larvenzüchter. Und solange das nicht passiert, könne kaum ein Unternehmer von so einem Produkt leben.

Dabei sind seit 2018 Lebensmittel aus Insekten in der Europäischen Union erlaubt. Stichwort ist die Novel-Food-Verordnung, die seit diesem Jahr verbindlich gilt und auch sogenannte neuartige Lebensmittel auf den Tellern ermöglicht. Allerdings müssen alle Insekten oder insektenhaltigen Produkte zuvor gesundheitlich bewertet und zugelassen werden. Bislang ist das nur für bestimmte Insekten passiert, darunter der Mehlwurm oder der Buffalowurm, die von einigen schon zu Frikadellen verarbeitet werden. Wessendorfs Hermetia illucens dagegen ist nicht für die menschliche Ernährung zugelassen.

Doch der Unternehmer glaubt ohnehin nicht daran, dass die Deutschen bald in Massen Insekten essen. Wenn doch, dann nur als ein Bestandteil von vielen in einem Lebensmittel. Würde auf der Zutatenliste für eine Frikadelle etwa stehen „mit 15 Prozent Insektenmehl“, könnte das durchaus Anklang finden, glaubt der Alstätter.

Ob es sich bei den Larven indes um Fleisch handelt, ist noch eine ganz andere Frage. Auf die entgegnet Wessendorf mit einer Gegenfrage: „Was sagen Sie denn beim Fisch? Ich würde es bei den Larven einfach ‚Proteine‘ nennen.“ Und von denen gibt es reichlich in den kleinen Tierchen.

Gekostet hat der studierte Ingenieur indes schon so einige Insekten. Nicht nur die Hermetia, die ebenso wie der Mehlwurm nussig schmeckt. „Bei einem Urlaub in Costa Rica haben meine Kinder und ich Termiten probiert“, sagt Dirk Wessendorf. Wonach die geschmeckt haben? „Nach Pfefferminz!“ Auch Insekten haben also ihre Geschmacksrichtungen.