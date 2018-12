Adventskonzert von „For Pleasure“ und „Kreuz & Quer“: Eine Insel der Vorfreude

Stimmungsvolles Licht, Musik, Geschichten und die Menschen Seite an Seite zusammengerückt – das Ambiente beim Adventskonzert des Alstätter Frauenchors „For Pleasure“ hätte kaum passender sein können. Kurz vor dem Endspurt zu Weihnachten erinnerten die Akteure mit ihren Liedern und den Stücken des Gastorchesters „Kreuz & Quer“ an das, worum es beim Weihnachtsfest im Wesentlichen geht: Hoffnung, Liebe und das Licht der Welt.

In der Kirche Mariä Himmelfahrt bot der Chor zum Dritten Advent ein rund eineinhalbstündiges, kurzweiliges Programm mit einer bemerkenswert modernen Auswahl an Stücken und Lesungen.

Beginnend mit einer Meditation aus dem Hinduismus und gefolgt vom „Baba Yetu“, dem Vaterunser in Kisuaheli, schlugen der Chor und seine zahlreichen Solistinnen unter der souveränen Führung von Marion Röber ungewohnte Töne an.

Kein „Stille Nacht“, kein „O du fröhliche“ – der Chor überraschte und überzeugte sein Publikum stattdessen mit Stücken wie „A Prayer of Desmond Tutu“, „A Million Dreams“ aus „The greatest Showman“ und „Glorious“. Dazwischen gab es kleine Sinnsprüche und kurze Lesungen zur Erinnerung an das Eigentliche im Advent, wie etwa die Geschichte vom „Kleinen Stern von Bethlehem“, der nur davon träumt, einmal über dem Stall stehen zu dürfen, wo das Kind in der Krippe liegt.

Und während der kleine Stern damit belohnt wird, dass er sogar auf dem Rand der Krippe zu sitzen kommt, wo ihm das Kind sein Licht schenkt, damit er es hinaus in die Welt tragen kann, wurden die Zuhörer mit schönen Stimmen und ebenso schöner Stimmung belohnt.

Dafür, dass es dann doch noch etwas „typische“ Weihnachtsmusik gab, sorgte das Orchester „Kreuz & Quer“ unter der Leitung von Rianna Damhuis: mit einem Medley aus bekannten Stücken wie „Jingle Bells“ schlossen sie ihren Part ab, mit dem sie für noch mehr Abwechslung sorgten.

Das war es denn aber auch schon an Reminiszenz ans klassisch-weihnachtliche Repertoire: Weitaus beeindruckender – und wirklich sehr gut umgesetzt – gelang dem Orchester die Interpretation der Titelmelodie von „Schindler‘s Liste“ und von „Antarctica“, einem frühen Werk des zeitgenössischen, niederländischen Komponisten Carl Wittrock. Hier zeigten die Musiker ihre ganze Fertigkeit, denn der Eindruck einer Reise durch klirrende, glitzernde Eiswelten gelang in Sekunden. Und so gut, dass das Publikum darüber die Bitte des Orchesters vergaß, doch bitte nicht zwischen den Stücken zu applaudieren – nach Antarctica – vor dem Weihnachtsmedley – gab es verdientermaßen tosenden Beifall.

Beifall, Zuspruch, vielleicht mal ein kleines Kompliment – immer wieder betonten die Akteure ihr „Rezept“ zum Advent. Die wertvollsten Geschenke seien eben die, die nichts kosten. „Und sie geben doch alles.“ So ging es denn auch augenzwinkernd in dem Song „Spät dran“ um das, was den meisten im ganzen Vorweihnachts- und Festtagstrubel immer wieder abhanden kommt: Zeit. „Nächstes Jahr wird alles anders“, heißt es im Refrain. Wobei, wer genau hinhörte, schon ahnen konnte, dass der Vorsatz jedes Jahr neu gefasst werden muss.

Schade eigentlich nur, dass es kein Programm zum Mitlesen gab – einerseits der schönen Texte wegen. Andererseits, weil so die vielen Solo-Leistungen nicht namentlich gewürdigt werden können. Besonders hervorzuheben wäre da die starke Altstimme von Sandra Schering mit ihrer Interpretation von Johannes Oerdings „Engel“.

Dabei braucht es zum Weihnachtsglück oft weit weniger: „Mehr Weihnachten, Zeit um zu spüren, dass es Inseln der Stille noch gibt.“ Mit Rolf Zuckowskis Ode ans Zeitnehmen fürs große Fest beschlossen dann alle gemeinsam den Dritten Advent – Publikum inklusive.