Bei der Ankunft in Schwarzenberg wurden die Alstätter mit Regengüssen empfangen, sodass der Besuch des Weihnachtsmarktes buchstäblich ins Wasser fiel.

Der zweite Tag entschädigte die Teilnehmer mit einer Fahrt mit der historischen sächsischen Schmalspurbahn. Von Cranzahl ging es durch eine weiße Winterlandschaft hinauf nach Oberwiesenthal. Dort wartete bereits der Bus auf die Gäste, der sie mit einem Zwischenstopp auf dem tief verschneiten Fichtelberg ins tschechische Karlsbad mit seinen vielen Heilquellen brachte.

Am nächsten Tag musste die Fahrt zu den Olbernhauern Kunstwerkstätten auf halber Strecke abgebrochen werden. Schneefall mit Glatteisbildung sorgte für mehrere Verkehrsunfälle und Straßensperren. Am Nachmittag entspannte sich die Lage, der Besuch in Annaberg-Buchholz fand wie geplant statt.

Einige Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, einem Orgelkonzert in der St.-Annen-Kirche beizuwohnen, andere besuchten den traditionellen Weihnachtsmarkt. Am Abend sorgte eine Zwei-Mann-Combo mit typisch erzgebirgischer Musik für vorweihnachtliche Stimmung.

Die Rückreise nach Alstätte wurde für einen Zwischenstopp in Bad Hersfeld unterbrochen.