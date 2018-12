Mit einem Lichtertanz erfreuten Kinder der Kita Wilde Wiese am Mittwoch 14 Senioren der Tagespflegeeinrichtung Woltering. Die Mädchen und Jungen hatten tagelang für ihren Auftritt geübt und waren etwa aufgeregt, als es dann soweit war. Die Senioren saßen bereits in gespannter Erwartung im Halbkreis und freuten sich auf den Besuch.

Die Kinder begannen, musikalisch begleitet, mit dem Entzünden der Kerzen am Adventskranz. Sie trugen mehrere Lieder vor wie „Kling Glöckchen“ und „In der Weihnachtsbäckerei“. Das Lied „Christkindelein, was bleibst du lange aus“ war den meisten Senioren wohl noch aus ihrer Kindheit bekannt, sie sangen kräftig mit.

Es folgte ein Spiel von einem kleinen Tannenbaum, der groß werden wollte, um einmal im Weihnachtszimmer zu stehen. Die Senioren spendeten immer wieder Applaus. Für den Lichtertanz hatten die Kinder die Gläschen für die Teelichte selber mit Goldfarbe angemalt. Später schenkten sie diese den Senioren.

Am Ende sangen dann noch die Senioren ein Lied als Dankeschön für die kleinen Besucher. Eine Dame schlug vor: „Ihr Kinderlein kommet, das passt doch jetzt.“ Und so erklang aus allen Kehlen das bekannte Weihnachtslied. Mit dem Lied „Auf Wiedersehn, bleib nicht so lange aus“ wurden die Kinder entlassen – allerdings mit dem Wunsch, möglichst bald wiederzukommen.