So kommen Haus und Auto gut durch den Winter

Statt weiße Weihnacht soll es am Wochenende des vierten Advents und an Heiligabend wohl eher regenreich und mild werden. Doch der erste Schnee lag bereits. Und um auch für zukünftige Schneemassen gerüstet zu sein, geben die Stadt Ahaus und der Tüv Nord Tipps.

► Wer muss wo bis wann den Schnee geräumt haben? Anlieger sind verpflichtet, die Gehwege in einer Breite von 1,50 Meter freizuhalten, um die Sicherheit der Passanten zu gewährleisten. Das schreibt die Stadt Ahaus in ihrem Winterdienst-Lexikon. Bei Glätte müssen sie streuen. Ist auf öffentlichen Straßen kein besonderer Gehweg vorhanden, so ist entlang der Straßenfront der Anliegergrundstücke ein ein Meter breiter Streifen vom Schnee freizuhalten und bei Glätte zu bestreuen.

Die Räumpflicht gilt auch für Gebäude, die der Eigentümer nicht selbst bewohnt. Grundsätzlich ist der Vermieter selbst verantwortlich, es sei denn, er hat die Pflichten auf den Mieter übertragen oder einen Hausmeister oder anderen Service beauftragt. Auf Ahauser Straßen soll eine Durchfahrtsbreite von mindestens 3,50 Meter gewährleistet werden.

► Bis wann müssen die Flächen geräumt sein? In der Zeit von 7 bis 20 Uhr sind gefallener Schnee und entstandene Glätte unverzüglich nach Ende des Schneefalls zu beseitigen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

► Und wenn ich in dieser Zeit gar nicht zu Hause bin? Die Stadt Ahaus empfiehlt, frühzeitig bei Nachbarn, Freunden oder Angehörigen anzufragen, ob sie den Räumdienst übernehmen können. Eine Verpflichtung, Hilfe zu gewähren, hat aber niemand. Und streng genommen sind auch Berufstätige bei entsprechender Änderung der Wetterlage verantwortlich.

► Wo soll der Schnee hin? Der Schnee darf nicht auf die Straße geschoben werden. Lieber soll ein Schneedepot angelegt werden, beispielsweise in Absprache mit den Nachbarn.

► Mit welchen Mitteln geht die Stadt Ahaus gegen Schnee und Glätte vor? Die Fahrzeugflotte des Bauhofs besteht aus drei Streu- und Räumfahrzeugen für Straßen sowie acht Räumfahrzeugen für Rad- und Gehwege. Zusätzlich können neun Kolonnen eingesetzt werden, die von Hand Übergänge an Straßen und Ampelanlagen von Eis und Schnee befreien.

► Wie groß ist der Streumittelvorrat der Stadt? Die Stadt Ahaus hält für den Winter insgesamt 600 Tonnen Streumittel vor. Dieser Vorrat reicht für einen kompletten durchschnittlichen Winter.

► Gelten Verkehrszeichen auch, wenn diese schneebedeckt sind? Die Verkehrsregeln gelten auch im Winter, selbst bei starkem Schneefall sind die Verkehrszeichen zu beachten, solange sie erkennbar oder bekannt sind.

► Was muss bei der Autofahrt beachtet werden? Sämtliche Scheiben müssen vollständig von der Eis- oder Frostschicht befreit sein. Wer nur mit einem Guckloch in der Windschutzscheibe losfährt, riskiert zehn Euro Bußgeld. Der Schnee muss auch vom Autodach entfernt werden. Wer trotzdem mit Schneehaube losfährt, auf den kommen 25 Euro Strafe zu.

Ein zugeschneites Kennzeichen ist da mit fünf Euro Bußgeld noch vergleichsweise günstig, muss aber trotzdem vor Fahrtbeginn freigemacht werden. Ratsam ist es, eine Ersatzflasche mit Wasser für die Scheibenwischanlage mitzuführen, der Frostschutzmittel beigefügt ist.

►► Welches sind nützliche Hilfsmittel, um vor dem Losfahren klare Sicht zu bekommen? Enteiserspray kann die Scheiben in kurzer Zeit vom Eis befreien. Keinesfalls sollte man diese mit heißem Wasser übergießen, da das Glas zerspringen kann. Bei zugefrorenen Türschlössern gibt es Sprays für die Tasche. Sind die alkoholhaltig, sollte das Türschloss zeitnah mit einem Graphitschmiermittel behandelt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.