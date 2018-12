Das Besondere an dem Ensemble: Die Mitglieder spielen auch originale Streichquartettwerke – und das auf ihren Blasinstrumenten. „Populär wurde das Saxofon durch den Jazz“, sagt Norbert van der Linde, künstlerischer Leiter der Reihe. Aber das Ebonit Quartett scheint eine neue Ära im klassischen Spiel mit diesen Instrumenten zu eröffnen.“ Spielen wird das Ensemble unter anderem das Streichquartett in C-Dur, KV 157 („Mailänder Quartett“) von Wolfgang Amadeus Mozart, das Saxofonquartett, op. 109 von Alexander K. Glazunov und „Grave et Presto“ von Jean Rivier.

Das Ebonit Saxofonquartett gründete sich 2011 in Amsterdam. Zu der Besetzung gehören Paulina Marta Kulesza (Baritonsaxofon), Dineke Nauta (Altsaxofon), Mateusz Pusiewicz (Tenorsaxofon) und Alberto Tárraga Alcaniz (Sopransaxofon). Die vier studierten an der niederländischen Streichquartett-Akademie und absolvierten zusätzlich ein solistisches Studium am Konservatorium von Amsterdam.

Einzelkarten für das Konzert in der Kategorie zwei kosten für Erwachsene 15 Euro. Schüler und Studenten zahlen die Hälfte. Karten für die erste Kategorie sind bereits vergriffen. Vorbestellungen nimmt die Kulturabteilung des Kreises Borken per E-Mail an t.wigger@ kreis-borken.de entgegen sowie bis zum 25. Januar (Freitag) unter ✆ 2564 9899111 und am Wochenende unter ✆ 0170 4415185. Es gibt zudem eine Abendkasse, so die Veranstalter.