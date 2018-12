Schmuckstück mit krönenden Zapfen

Matthias Dornbusch vom Baumklub – so nennt sich die Gruppe, die jedes Jahr die Tannenbäume und die Krippe in der Kirche aufstellt – ist begeistert: „So einen außergewöhnlichen Baum hatten wir bisher noch nicht.“

Auch die anderen Männer des Teams zeigen sich angetan, auch von der Größe, über sechs Meter misst das Prachtexemplar. Nur den Namen kennt keiner, auch Josef Lösing weiß ihn nicht. Erst die Recherche bei einem Gärtner bringt Licht ins Dunkel. „Das ist eine Kaukasus-Fichte, auch Orientalische Fichte genannt“, erklärt Torsten Schmidt, Verkaufsleiter einer Baumschule, sogleich mit Kennerblick, als ihm ein kleiner Zweig vorgelegt wird. „Orientalisch passt doch sehr gut zur Krippe“, meint Gerhard Terhaar später schmunzelnd.

Ob der beachtlichen Größe musste der Baum mit einem Teleskoplader transportiert werden. „Herausziehen konnten wir ihn relativ leicht“, sagt Josef Lösing, „das ist wahrscheinlich der langen Trockenheit geschuldet.“ Seit über 30 Jahren hilft er jedes Jahr beim Aufstellen der Weihnachtskrippe. Zusammen mit Hermann Wolters hat er den Wasserlauf gebaut, der seit nunmehr zehn Jahren an der Krippe entlang fließt. Zehn muntere Goldfische tummeln sich darin.

Insgesamt gehören zwölf Männer zum Baumklub. Gerade kommen zwei von ihnen mit einem weiteren Nadelbaum in die Kirche. „Wir haben vor sieben Jahren kleine Setzlinge in Pastors Garten gepflanzt“, berichtet Matthias Dornbusch, „allein zum Zweck der Krippengestaltung. Dies ist der zweite Baum aus der Anlage, im letzten Jahr konnten wir erstmals eine Pflanze ernten“, freut er sich.

Nach einem Tag gemeinschaftlicher Arbeit steht der Rohbau. Die meisten Materialien dafür lagerten im Kirchenkeller. Große Baumwurzeln, Steine und Rinde werden noch nach oben getragen, sie sollen für die Dekoration verwandt werden. Grobes Moos und Efeuranken holt Matthias Dornbusch aus den Wäldern im Brook, wie er verrät, nur flaches Moos muss zugekauft werden.

Zwei Tage später macht er sich mit Gerhard Terhaar an die Feinarbeit. Bevor sie das Moos verlegen, Steine, Sand und Rinde platzieren, stellen sie Ochs und Esel, Maria und Josef und die noch leere Krippe in den Stall. „Wenn die Dekorationen fertiggestellt sind, kommen wir schwierig an den Stall heran“, erklärt Matthias Dornbusch. Zuletzt holen sie die übrigen Figuren aus dem Keller, vier von ihnen sind Alstätter Originalen nachempfunden, Opa Rundmund, Oma Lütke-Hündfeld, Else Terhalle und Opa Oelerich, der einen der drei Könige darstellt. Am Freitag legen die zwei letzte Hand an. Mittags ist schließlich alles fertig, der Heilige Abend kann kommen.